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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Πάρο
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Πάρο
Παρά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ο τοπικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο εκδήλωσης αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η βλάστηση παρουσιάζει αυξημένη θερμοκρασία
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες της Πάρου περίπου στις 13:30 σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Παρά την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς, ο τοπικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο εκδήλωσης αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η βλάστηση εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξημένη θερμοκρασία.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ξεκίνησε όταν τετράτροχο όχημα που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στη γύρω έκταση.
Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα μετά και από την ενίσχυση δυνάμεων που έγινε από πυροσβέστες της Σύρου και της Νάξου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετείχαν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.
Ο αντιδήμαρχος Πάρου, μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, αναφέρθηκε στην έγκαιρη επέμβαση του τοπικού πυροσβεστικού κλιμακίου, του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, καθώς και στον άμεσο συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Όπως σημείωσε, η γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων συνέβαλε καθοριστικά ώστε η πυρκαγιά να αντιμετωπιστεί πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για επιτήρηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
Οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μέσα στις επόμενες ώρες. Με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν στην Πάρο 7 πυροσβέστες από τη Σύρο, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο ακόμη 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Παρά την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς, ο τοπικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο εκδήλωσης αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η βλάστηση εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξημένη θερμοκρασία.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ξεκίνησε όταν τετράτροχο όχημα που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί στη γύρω έκταση.
Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα μετά και από την ενίσχυση δυνάμεων που έγινε από πυροσβέστες της Σύρου και της Νάξου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετείχαν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.
Ο αντιδήμαρχος Πάρου, μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, αναφέρθηκε στην έγκαιρη επέμβαση του τοπικού πυροσβεστικού κλιμακίου, του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, καθώς και στον άμεσο συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Όπως σημείωσε, η γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων συνέβαλε καθοριστικά ώστε η πυρκαγιά να αντιμετωπιστεί πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για επιτήρηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 6 #πυροσβέστες, 3 οχήματα, 4 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026
Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθειες για να την θέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί.
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