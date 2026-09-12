Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Πάρο

Παρά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ο τοπικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο εκδήλωσης αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η βλάστηση παρουσιάζει αυξημένη θερμοκρασία

