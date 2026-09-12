Tραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Λευκωσία
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Κύπρος Παιδί

Tραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Λευκωσία

Το παιδί μεταφέρθηκε στη μονάδα τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του

Tραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Λευκωσία
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Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Έγκωμη της Κύπρου, με ένα 4χρονο αγοράκι να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες sigmalive, το παιδί, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος, το οποίο είναι κλεισμένο με παράθυρα, στον έκτο όροφο πολυκατοικίας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και οι γονείς του μαζί με το ενάμισι έτους αδερφάκι του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε το 4χρονο στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

O 4χρονος μεταφέρθηκε στη μονάδα τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σημείο και διενεργούν έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
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