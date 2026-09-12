Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Tραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Λευκωσία
Tραγωδία στην Κύπρο: Νεκρός 4χρονος που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Λευκωσία
Το παιδί μεταφέρθηκε στη μονάδα τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του
Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Έγκωμη της Κύπρου, με ένα 4χρονο αγοράκι να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες sigmalive, το παιδί, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος, το οποίο είναι κλεισμένο με παράθυρα, στον έκτο όροφο πολυκατοικίας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και οι γονείς του μαζί με το ενάμισι έτους αδερφάκι του.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε το 4χρονο στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
O 4χρονος μεταφέρθηκε στη μονάδα τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.
Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σημείο και διενεργούν έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Σύμφωνα με πληροφορίες sigmalive, το παιδί, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος, το οποίο είναι κλεισμένο με παράθυρα, στον έκτο όροφο πολυκατοικίας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και οι γονείς του μαζί με το ενάμισι έτους αδερφάκι του.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε το 4χρονο στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
O 4χρονος μεταφέρθηκε στη μονάδα τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.
Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σημείο και διενεργούν έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα