Προσλήψεις στην Πυροσβεστική: Λήγει σήμερα η προθεσμία, τι πρέπει να ελέγξετε στην αίτηση

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει έτοιμα ο υποψήφιος





Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη ιδιωτών στις ειδικότητες των Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων και Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων.







Οι 26 θέσεις, πώς κατανέμονται Οι θέσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:



-5 Πλοηγοί Κυβερνήτες, οι οποίοι θα καταταγούν ως Αξιωματικοί.



-16 Πλοηγοί Μηχανικοί, ως χαμηλόβαθμο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.



Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν περισσότερες από μία ειδικότητες, όμως χρειάζεται προσοχή στη σειρά επιλογής. Η σειρά προτίμησης που δηλώνεται κατά την ηλεκτρονική αίτηση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αλλάξει μετά την οριστική υποβολή.



Κλείσιμο Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες που πληρούν τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις της προκήρυξης.



Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι οι υποψήφιοι:



να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026,

να έχουν την απαιτούμενη υγεία και σωματική ικανότητα,

Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τις 26 νέες θέσεις Ειδικών Καθηκόντων στην Πυροσβεστική . Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται στις 23:59.Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη ιδιωτών στις ειδικότητες των Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων και Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων.Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου και όσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία θα πρέπει να το κάνουν έως το τέλος της ημέρας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.Οι θέσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:-5 Πλοηγοί Κυβερνήτες, οι οποίοι θα καταταγούν ως Αξιωματικοί.-5 Πλοηγοί Μηχανικοί, επίσης με βαθμό Αξιωματικού.-16 Πλοηγοί Μηχανικοί, ως χαμηλόβαθμο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν περισσότερες από μία ειδικότητες, όμως χρειάζεται προσοχή στη σειρά επιλογής. Η σειρά προτίμησης που δηλώνεται κατά την ηλεκτρονική αίτηση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αλλάξει μετά την οριστική υποβολή.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες που πληρούν τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις της προκήρυξης.Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι οι υποψήφιοι:να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026,να έχουν την απαιτούμενη υγεία και σωματική ικανότητα,

να μην έχουν τα ποινικά ή διοικητικά κωλύματα που προβλέπει η προκήρυξη,

εφόσον είναι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα για λόγους που δεν σχετίζονται με την υγεία,

να διαθέτουν, ανάλογα με τη θέση, τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, ναυτικά διπλώματα και την προβλεπόμενη θαλάσσια υπηρεσία.

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετάσχει εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.



Τι προσόντα χρειάζονται Για τις θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών – Αξιωματικών απαιτείται, μεταξύ άλλων, πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή ισότιμος τίτλος ειδικότητας Πλοιάρχου, καθώς και προαγωγικό δίπλωμα τουλάχιστον Γ΄ τάξης Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού. Απαιτείται επίσης τουλάχιστον 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωματικός Καταστρώματος.



Για τους Πλοηγούς Μηχανικούς – Αξιωματικούς γίνονται δεκτοί συγκεκριμένοι τίτλοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού αλλά και τίτλοι μηχανολογίας, ναυπηγικής και άλλων συναφών τεχνικών ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά προσόντα και τη θαλάσσια υπηρεσία που ορίζει η προκήρυξη.



Για τις 16 θέσεις χαμηλόβαθμου προσωπικού γίνονται δεκτοί, ανά περίπτωση, και απόφοιτοι ΕΠΑΛ. Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται τεχνικοί ηλεκτρολογικών συστημάτων, αυτοματισμού, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ψύξης, αερισμού και κλιματισμού.



Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει έτοιμα ο υποψήφιος Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Στον βασικό φάκελο περιλαμβάνονται:



η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση,

αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεκτού εγγράφου,

πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες,

τίτλοι σπουδών,

επαγγελματικά ή προαγωγικά διπλώματα,

πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας,

δικαιολογητικά για τυχόν πρόσθετα προσόντα που δίνουν μόρια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αντιστοίχιση αίτησης και δικαιολογητικών. Ένα προσόν που δεν έχει δηλωθεί στο κατάλληλο πεδίο της αίτησης δεν μοριοδοτείται, ακόμη και αν έχει επισυναφθεί το σχετικό αποδεικτικό. Αντίστοιχα, δεν λαμβάνεται υπόψη προσόν που δηλώνεται αλλά δεν αποδεικνύεται με το απαιτούμενο έγγραφο.