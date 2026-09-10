Φωτιά στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας, επιστρατεύτηκαν καραβάκια για την Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ιωάννινα

Φωτιά στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας, επιστρατεύτηκαν καραβάκια για την Πυροσβεστική

Τα καραβάκια και ειδική πλωτή πλατφόρμα επιστρατεύτηκαν για τη μεταφορά πυροσβεστών και εξοπλισμού

Φωτιά στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας, επιστρατεύτηκαν καραβάκια για την Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Ιωάννινα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την φωτιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση η φωτιά είχε ξεσπάσει σε ένα κυπαρίσσι και αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Η ιδιομορφία όμως της περιοχής και η πρόσβαση στο Νησί απαίτησαν ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Για την για τη μεταφορά των πυροσβεστών, του εξοπλισμού αλλά και οχημάτων στο σημείο, επιστρατεύτηκαν τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης, καθώς και ειδική πλωτή πλατφόρμα.

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