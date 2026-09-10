Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που ξάφριζαν τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Κλοπές Αστυνομία

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που ξάφριζαν τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας

Είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα 1.490 ευρώ, 282 δολάρια και 50 ραντ από τουρίστες

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που ξάφριζαν τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας
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Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 22, 23 και 24 ετών, συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου για κλοπές σε βάρος τουριστών.

Ειδικότερα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών για άτομα που προέβαιναν σε κλοπές σε βάρος τουριστών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους και τους έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση, προτού τους καλέσουν για έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

1.490 ευρώ
282 δολάρια ΗΠΑ
50 ραντ Νοτίου Αφρικής

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
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