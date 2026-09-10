Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και Κηφισίας, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και Κηφισίας, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ακινητοποιημένο φορτηγό στη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και Κηφισίας, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Επιστρέφει σταδιακά στην καθημερινότητά της η Αττική, με την κίνηση στους δρόμους να παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες αυξημένη εικόνα.

Αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό.

Στη Λεωφόρο Κηφισού ειδικότερα, αυξημένη έως έντονη κίνηση καταγράφεται στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Ρέντη και του Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Πειραιά παρατηρούνται καθυστερήσεις από το ύψος της Λυκόβρισης έως το Αιγάλεω.

Δείτε live την κίνηση 


Στη Λεωφόρο Κηφισίας, αυξημένη έως έντονη κίνηση παρατηρείται στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Αμαρουσίου και την περιοχή Φιλοθέης - Χαλανδρίου έως το Νέο Ψυχικό και τους Αμπελόκηπους. Στο αντίθετο ρεύμα, προς Κηφισιά, πυκνή ροή καταγράφεται κυρίως από το Νέο Ψυχικό έως τον Φάρο Ψυχικού και το Χαλάνδρι.

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, από την Αγία Παρασκευή έως τον Χολαργό.

Προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν προκληθεί και στη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται στο ύψος της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Μεσογείων, στην περιοχή της Καισαριανής.

Αυξημένη έως έντονη είναι η κίνηση και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μεταξύ άλλων στη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Σταδίου, την Αθηνών - Καβάλας, την Ιερά Οδό και την Πειραιώς.

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Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και Κηφισίας, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Κίνηση και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, στο μεγαλύτερο τμήμα η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά, ωστόσο υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, καθώς και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

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