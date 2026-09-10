To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ



Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

Θίο Τζέιμς
«Ο Γκάι Ρίτσι με έβαλε σε έναν άγνωστο κόσμο»
Ο Ελληνο-βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς «The Gentlemen» ποζάρει στο Κάπρι για τον Dolce & Gabbana και απολαμβάνει τη φασαρία της σόουμπιζ από θέση ισχύος

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μαρίνα Εφραίμογλου
Η Ελληνίδα που έβαλε τον Μυστρά στον παγκόσμιο χάρτη ευεξίας
Πίσω από την υψηλή αισθητική του Euphoria Retreat, βρίσκεται μία γυναίκα που νίκησε τον καρκίνο και έγινε θεραπεύτρια για να βοηθήσει τους άλλους

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Φεστιβάλ Βενετίας
Σταρ, στρας & Lido stories
Highlights από το αρχαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου που διένυσε την 83η σεζόν του με το απαραίτητο σασπένς

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Delano Miami Beach
Ο θρύλος του South Beach επιστρέφει
Μετά από μια ριζική ανακαίνιση που διήρκησε έξι χρόνια, το εμβληματικό ξενοδοχείο ανοίγει ξανά, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή πολυτέλειας και εξτραβαγκάντζας

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ακόμα:

Κωνσταντίνος Μπιμπής
«Είμαι άνθρωπος των άκρων»

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ρόντρικ Μπίτον
«Ο Σεφέρης δεν επέλεγε ποτέ την εύκολη λύση»

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Λι Πέις
«Δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά ούτε και την αρνούμαι»

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μόδα & Ομορφιά
Looks μεταξύ πόλης και ακρογιαλιάς & μακιγιάζ από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

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