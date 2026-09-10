Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Θίο Τζέιμς
«Ο Γκάι Ρίτσι με έβαλε σε έναν άγνωστο κόσμο»
Ο Ελληνο-βρετανός πρωταγωνιστής της σειράς «The Gentlemen» ποζάρει στο Κάπρι για τον Dolce & Gabbana και απολαμβάνει τη φασαρία της σόουμπιζ από θέση ισχύος
Μαρίνα Εφραίμογλου
Η Ελληνίδα που έβαλε τον Μυστρά στον παγκόσμιο χάρτη ευεξίας
Πίσω από την υψηλή αισθητική του Euphoria Retreat, βρίσκεται μία γυναίκα που νίκησε τον καρκίνο και έγινε θεραπεύτρια για να βοηθήσει τους άλλους
Φεστιβάλ Βενετίας
Σταρ, στρας & Lido stories
Highlights από το αρχαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου που διένυσε την 83η σεζόν του με το απαραίτητο σασπένς
Delano Miami Beach
Ο θρύλος του South Beach επιστρέφει
Μετά από μια ριζική ανακαίνιση που διήρκησε έξι χρόνια, το εμβληματικό ξενοδοχείο ανοίγει ξανά, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή πολυτέλειας και εξτραβαγκάντζας
Ακόμα:
Κωνσταντίνος Μπιμπής
«Είμαι άνθρωπος των άκρων»
Ρόντρικ Μπίτον
«Ο Σεφέρης δεν επέλεγε ποτέ την εύκολη λύση»
Λι Πέις
«Δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά ούτε και την αρνούμαι»
Μόδα & Ομορφιά
Looks μεταξύ πόλης και ακρογιαλιάς & μακιγιάζ από την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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