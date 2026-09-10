Στα $105 το Brent, πάνω από τα $100 το WTI, σε χαμηλό 36 ετών η παραγωγή στη Σαουδική Αραβία
Στα $105 το Brent, πάνω από τα $100 το WTI, σε χαμηλό 36 ετών η παραγωγή στη Σαουδική Αραβία
Η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες – Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η ημερήσια παραγωγή της υποχώρησε κατά 1,9 εκατ. βαρέλια στα 6,238 εκατ. βαρέλια την ημέρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990
«Εκρηκτική» άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) να διασπά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.
Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη δραματική υποχώρηση της παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, αναζωπυρώνουν τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και νέο κύμα πληθωρισμού.
Το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 4,4% φτάνοντας στα 105,61 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει άνοδο 4,7% στα 100,63 δολάρια το βαρέλι.
Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε στον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου της κατέγραψε κατακόρυφη πτώση τον Αύγουστο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 (εποχή του Πολέμου του Κόλπου).
Η μηνιαία παραγωγή υποχώρησε κατά 1,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα και διαμορφώθηκε στα 6,238 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Τα στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων δείχνουν ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο, στα περίπου 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Όσον αφορά την προσφορά στην αγορά, ήταν υψηλότερη από την παραγωγή, στα 7,122 εκατ. βαρέλια την ημέρα, υποδηλώνοντας ότι το Ριάντ προχώρησε σε άντληση αποθεμάτων για να καλύψει μέρος της ζήτησης.
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Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη δραματική υποχώρηση της παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, αναζωπυρώνουν τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και νέο κύμα πληθωρισμού.
Το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 4,4% φτάνοντας στα 105,61 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει άνοδο 4,7% στα 100,63 δολάρια το βαρέλι.
Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε στον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου της κατέγραψε κατακόρυφη πτώση τον Αύγουστο, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 (εποχή του Πολέμου του Κόλπου).
Η μηνιαία παραγωγή υποχώρησε κατά 1,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα και διαμορφώθηκε στα 6,238 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Τα στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων δείχνουν ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά το ένα τρίτο, στα περίπου 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Όσον αφορά την προσφορά στην αγορά, ήταν υψηλότερη από την παραγωγή, στα 7,122 εκατ. βαρέλια την ημέρα, υποδηλώνοντας ότι το Ριάντ προχώρησε σε άντληση αποθεμάτων για να καλύψει μέρος της ζήτησης.
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