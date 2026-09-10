Στα $105 το Brent, πάνω από τα $100 το WTI, σε χαμηλό 36 ετών η παραγωγή στη Σαουδική Αραβία

Η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες προμήθειες – Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η ημερήσια παραγωγή της υποχώρησε κατά 1,9 εκατ. βαρέλια στα 6,238 εκατ. βαρέλια την ημέρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990