Stoiximan Super League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική
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Stoiximan Super League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική

Έγιναν γνωστές οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων του πρωταθλήματος από την 5η έως και την 16η αγωνιστική

Stoiximan Super League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική
Ανακοινώθηκαν οι ημέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων που θα γίνουν από την 5η έως και την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

5η αγωνιστική

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά
19:30 Άρης – Ηρακλής

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
18:00 Βόλος – ΑΕΚ
19:00 ΟΦΗ – Αστέρας ΑΚΤΟR
19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
21:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Κλείσιμο
19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ
19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

17:00 Ηρακλής – Λεβαδειακός
17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός
19:00 Άρης – Βόλος
21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ
17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
19:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR
20:00 Κηφισιά – Άρης
21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής

8η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

19:00 Ηρακλής – Κηφισιά
19:30 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός
20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα
18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός
19:30 Άρης – Ατρόμητος
20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης
18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ
19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – Βόλος
19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής

10η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Κηφισιά
19:30 Άρης – Παναιτωλικός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα
19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος
20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

19:30 Καλαμάτα – ΑΕΚ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
17:00 Παναιτωλικός – Βόλος
19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής
19:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Άρης

12η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Αστέρας AKTOR
20:00 Κηφισιά – Καλαμάτα
21:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:00 Άρης – Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

20:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Καλαμάτα – Λεβαδειακός
16:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
19:00 Παναθηναϊκός – Άρης
19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος
20:00 ΟΦΗ – Ηρακλής

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

19:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

14η αγωνιστική

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

17:00 Καλαμάτα – Παναιτωλικός
19:30 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
21:00 Ηρακλής – Άρης

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

17:00 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
19:00 ΑΕΚ – Βόλος
19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

19:00 Κηφισιά – ΟΦΗ

15η αγωνιστική

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

17:00 Βόλος – Λεβαδειακός
19:30 Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ
20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
19:00 Παναθηναϊκός – Ηρακλής
19:30 Άρης – ΑΕΚ
19:30 ΟΦΗ – Καλαμάτα

16η αγωνιστική

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
19:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος
19:30 Καλαμάτα – Ολυμπιακός
20:00 Ηρακλής – Βόλος

Κυριακή 10 Ιανουαρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός
19:30 Άρης – ΠΑΟΚ
19:30 Παναιτωλικός – Κηφισιά

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