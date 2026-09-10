Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Οριοθετημένη η φωτιά τώρα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
Οριοθετημένη η φωτιά τώρα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
Στο σημείο 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα
Οριοθετημένη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας το μεσημέρι της Πέμπτης.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, με 7 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, με 7 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη.
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