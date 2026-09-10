Οριοθετημένη η φωτιά τώρα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αιτωλοακαρνανία

Οριοθετημένη η φωτιά τώρα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

Στο σημείο 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Οριοθετημένη η φωτιά τώρα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
Οριοθετημένη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας το μεσημέρι της Πέμπτης.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, με 7 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη.

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