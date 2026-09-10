Εξι συλλήψεις για τα 84 κιλά κοκαϊνης που ήταν κρυμμένα σε ψεύτικα τριαντάφυλλα
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Κοκαΐνη Σάκης Κεχαγιόγλου

Εξι συλλήψεις για τα 84 κιλά κοκαϊνης που ήταν κρυμμένα σε ψεύτικα τριαντάφυλλα

Την υπεράσπιση των τεσσάρων εκ των έξι κατηγορουμένων ανέλαβε ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου

Εξι συλλήψεις για τα 84 κιλά κοκαϊνης που ήταν κρυμμένα σε ψεύτικα τριαντάφυλλα
Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των 84 κιλών κοκαϊνης από την Κολομβία που εντοπίστηκαν σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα και σε σπίτι στον Μαραθώνα. Οι διακινητές είχαν  κρύψει τα ναρκωτικά σε τεχνητούς μίσχους από τριαντάφυλλα. Την υπόθεση εξιχνίασε και ερευνά η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ ( η επιχείρηση με το κωδικό όνομα «Τα άνθη του κακού» οργανώθηκε από την ΑΑΔΕ), ενώ τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν τελικά με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Mεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας αλλοδαπός που κατηγορείται ανθρωποκτονία και ο γιος του. 
Το ανθοπωλείο είχε παραλάβει από τη Μπογκοτά συνολικά 80 κιβώτια με τεχνητά τριαντάφυλλα και στα 15 από αυτά οι μίσχοι έκρυβαν τα 84 κιλά της κοκαϊνης. 
 Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων εξοπλισμός παρασκευαστηρίου ναρκωτικών, ένα όπλο και ένα πολυτελές αυτοκίνητο. 
Την υπεράσπιση τεσσάρων εκ των έξι κατηγορούμενων ανέλαβε ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου. Ο κ.Κεχαγιόγλου και ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης Μανώλης Βαμβουνάκης δήλωσαν:  «Η αδιαμφισβήτητη επιτυχία των διωκτικών αρχών θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδυαστεί με την εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός από τους συλληφθέντες καθώς και με βεβαία δικανική πεποίθηση για την εμπλοκή τους. Δεν αρκούν οι υποθέσεις, οι συνειρμοί και τα συμπεράσματα, ούτε οι προβλέψεις και οι προφητείες περί του τι «θα» συνέβαινε ή τι «επρόκειτο» να πράξει ο καθένας.
Η ενδελεχής επισκόπηση του περιεχομένου της σχετικής δικογραφίας καθώς και οι εξηγήσεις που θα παράσχουν οι εντολείς μου, ελπίζω να οδηγήσουν τις δικαστικές αρχές στη δίκαιη αντιμετώπιση τους στο παρόν στάδιο.»

Εξι συλλήψεις για τα 84 κιλά κοκαϊνης που ήταν κρυμμένα σε ψεύτικα τριαντάφυλλα
Ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου

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