Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Εξι συλλήψεις για τα 84 κιλά κοκαϊνης που ήταν κρυμμένα σε ψεύτικα τριαντάφυλλα
Εξι συλλήψεις για τα 84 κιλά κοκαϊνης που ήταν κρυμμένα σε ψεύτικα τριαντάφυλλα
Την υπεράσπιση των τεσσάρων εκ των έξι κατηγορουμένων ανέλαβε ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου
Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των 84 κιλών κοκαϊνης από την Κολομβία που εντοπίστηκαν σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα και σε σπίτι στον Μαραθώνα. Οι διακινητές είχαν κρύψει τα ναρκωτικά σε τεχνητούς μίσχους από τριαντάφυλλα. Την υπόθεση εξιχνίασε και ερευνά η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ ( η επιχείρηση με το κωδικό όνομα «Τα άνθη του κακού» οργανώθηκε από την ΑΑΔΕ), ενώ τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν τελικά με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Mεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας αλλοδαπός που κατηγορείται ανθρωποκτονία και ο γιος του.
Το ανθοπωλείο είχε παραλάβει από τη Μπογκοτά συνολικά 80 κιβώτια με τεχνητά τριαντάφυλλα και στα 15 από αυτά οι μίσχοι έκρυβαν τα 84 κιλά της κοκαϊνης.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων εξοπλισμός παρασκευαστηρίου ναρκωτικών, ένα όπλο και ένα πολυτελές αυτοκίνητο.
Την υπεράσπιση τεσσάρων εκ των έξι κατηγορούμενων ανέλαβε ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου. Ο κ.Κεχαγιόγλου και ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης Μανώλης Βαμβουνάκης δήλωσαν: «Η αδιαμφισβήτητη επιτυχία των διωκτικών αρχών θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδυαστεί με την εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός από τους συλληφθέντες καθώς και με βεβαία δικανική πεποίθηση για την εμπλοκή τους. Δεν αρκούν οι υποθέσεις, οι συνειρμοί και τα συμπεράσματα, ούτε οι προβλέψεις και οι προφητείες περί του τι «θα» συνέβαινε ή τι «επρόκειτο» να πράξει ο καθένας.
Η ενδελεχής επισκόπηση του περιεχομένου της σχετικής δικογραφίας καθώς και οι εξηγήσεις που θα παράσχουν οι εντολείς μου, ελπίζω να οδηγήσουν τις δικαστικές αρχές στη δίκαιη αντιμετώπιση τους στο παρόν στάδιο.»
Ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου
Το ανθοπωλείο είχε παραλάβει από τη Μπογκοτά συνολικά 80 κιβώτια με τεχνητά τριαντάφυλλα και στα 15 από αυτά οι μίσχοι έκρυβαν τα 84 κιλά της κοκαϊνης.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων εξοπλισμός παρασκευαστηρίου ναρκωτικών, ένα όπλο και ένα πολυτελές αυτοκίνητο.
Την υπεράσπιση τεσσάρων εκ των έξι κατηγορούμενων ανέλαβε ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου. Ο κ.Κεχαγιόγλου και ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης Μανώλης Βαμβουνάκης δήλωσαν: «Η αδιαμφισβήτητη επιτυχία των διωκτικών αρχών θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδυαστεί με την εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός από τους συλληφθέντες καθώς και με βεβαία δικανική πεποίθηση για την εμπλοκή τους. Δεν αρκούν οι υποθέσεις, οι συνειρμοί και τα συμπεράσματα, ούτε οι προβλέψεις και οι προφητείες περί του τι «θα» συνέβαινε ή τι «επρόκειτο» να πράξει ο καθένας.
Η ενδελεχής επισκόπηση του περιεχομένου της σχετικής δικογραφίας καθώς και οι εξηγήσεις που θα παράσχουν οι εντολείς μου, ελπίζω να οδηγήσουν τις δικαστικές αρχές στη δίκαιη αντιμετώπιση τους στο παρόν στάδιο.»
Ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα