Έσβησε η φωτιά σε φυτώριο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Μάκρη Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Έσβησε η φωτιά σε φυτώριο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Έσβησε η φωτιά σε φυτώριο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος
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Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φυτώριο στη Νέα Μάκρη, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Στο σημείο έχει σπεύσει δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
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