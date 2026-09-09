Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Έσβησε η φωτιά σε φυτώριο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος
Έσβησε η φωτιά σε φυτώριο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος
Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φυτώριο στη Νέα Μάκρη, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος.
Στο σημείο έχει σπεύσει δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Στο σημείο έχει σπεύσει δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
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