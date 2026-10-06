Προφυλακιστέος ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της στο Λαύριο, «ένιωσα προδομένος, έχω κατάθλιψη»
ΕΛΛΑΔΑ
Λαύριο Επίθεση με μαχαίρι Πρώην σύντροφος

Προφυλακιστέος ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της στο Λαύριο, «ένιωσα προδομένος, έχω κατάθλιψη»

«Με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα», ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή

Προφυλακιστέος ο 32χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της στο Λαύριο, «ένιωσα προδομένος, έχω κατάθλιψη»
Βασιλική Κόκκαλη
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Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του νυν συντρόφου του στις 2 Οκτωβρίου στο Λαύριο.

Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατώφλι του ανακριτή και απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας καθώς και για τέσσερα πλημμελήματα.

Τι ισχυρίστηκε ο 32χρονος

Ενώπιον του ανακριτή ο 32χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι πάσχει από κατάθλιψη, πως δεν πήγε στο σημείο για να επιτεθεί και ότι πριν από την πράξη είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Μεταξύ άλλων στην απολογία του φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου».

Ωστόσο, με τους παραπάνω ισχυρισμούς του ο κατηγορούμενος δεν κατάφερε να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίοι αποφάσισαν τη προφυλάκισή του.

Πώς έγινε η επίθεση

Υπενθυμίζεται ότι η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (2/10), όταν ο 32χρονος έφτασε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο έχοντας πάνω του δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντόπισε έξω από την κατοικία μία σκάλα και τη χρησιμοποίησε για να ανέβει στον πρώτο όροφο. Στη συνέχεια, έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και να εισέβαλε στο σπίτι, όπου βρίσκονταν η πρώην σύντροφός του και ο 33χρονος νυν σύντροφός της.

Παρότι είχε ήδη μαζί του δύο μαχαίρια, ο 32χρονος φέρεται να πήρε ακόμη ένα από την κουζίνα της κατοικίας και με αυτό να επιτέθηκε στα δύο θύματα, τραυματίζοντάς τα.

Την ώρα της επίθεσης μέσα στο σπίτι κοιμούνταν και τα δύο ανήλικα παιδιά που έχει αποκτήσει ο 32χρονος με την πρώην σύντροφό του, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών.

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Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο κατηγορούμενος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου παραδόθηκε στις Αρχές.
Βασιλική Κόκκαλη
13 ΣΧΟΛΙΑ

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