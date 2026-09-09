Είχε αρπάξει παγωτά αξίας 600 ευρώ που περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε για να το ξανακλέψει
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Παγωτά Κλοπή

Είχε αρπάξει παγωτά αξίας 600 ευρώ που περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε για να το ξανακλέψει

Αδυναμία στα παγωτά είχε 40χρονος ο οποίος συνελήφθη

Είχε αρπάξει παγωτά αξίας 600 ευρώ που περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε για να το ξανακλέψει
Αδυναμία στα παγωτά φαίνεται πως είχε ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

*Φωτογραφία αρχείου

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