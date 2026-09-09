Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Είχε αρπάξει παγωτά αξίας 600 ευρώ που περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε για να το ξανακλέψει
Είχε αρπάξει παγωτά αξίας 600 ευρώ που περίπτερο στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε για να το ξανακλέψει
Αδυναμία στα παγωτά είχε 40χρονος ο οποίος συνελήφθη
Αδυναμία στα παγωτά φαίνεται πως είχε ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα.
Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.
Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
*Φωτογραφία αρχείου
Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, απ' όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.
Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
*Φωτογραφία αρχείου
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