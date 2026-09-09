Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Συνελήφθη ανήλικος που παρέσυρε πεζό με μοτοσικλέτα στην Κω
Συνελήφθη ανήλικος που παρέσυρε πεζό με μοτοσικλέτα στην Κω
Συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας
Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κω, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης όταν ενεπλάκη στο τροχαίο.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας.
Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.c
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης όταν ενεπλάκη στο τροχαίο.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας.
Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.c
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