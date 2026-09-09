Πρωταθλήτρια Ελλάδας στον στίβο ήταν η 21χρονη από την Έδεσσα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο
Πρωταθλήτρια Ελλάδας στον στίβο ήταν η 21χρονη από την Έδεσσα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρέτησε την Φαίη Δημητριάδου που άφησε την τελευταία της πνοή χθες στο νησί των Δωδεκανήσων
Την τελευταία της πνοή άφησε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο η 21χρονη Φαίη Δημητριάδου, αθλήτρια του στίβου και πρωταθλήτρια Ελλάδος, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί συγκίνηση στον αθλητικό κόσμο και την κοινωνία της Έδεσσας.
Η Φαίη Δημητριάδου ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με τον στίβο και υπήρξε αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας από την ηλικία των πέντε ετών. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στους αθλητικούς χώρους, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της στον πρωταθλητισμό.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εδεσσαϊκή», η 21χρονη είχε καταφέρει να διακριθεί στον στίβο, κατακτώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδος, ενώ παρέμεινε δεμένη με τον σύλλογό της μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την Έδεσσα για τις σπουδές της.
Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η 21χρονη οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα με συνεπιβάτιδα μία 27χρονη. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Η Φαίη Δημητριάδου τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η συνεπιβάτιδά της μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρέτησε την αθλήτριά του, κάνοντας λόγο για «μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος» που αποτελούσε μέλος της αθλητικής οικογένειας του συλλόγου για περισσότερα από 15 χρόνια.
«Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί μας», ανέφεραν άνθρωποι του συλλόγου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της 21χρονης.
Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Α.Σ. Εδεσσαϊκός, σημειώνοντας πως η απώλεια της νεαρής αθλήτριας αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό της περιοχής.
Η Φαίη Δημητριάδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 21 ετών, αφήνοντας πίσω της την οικογένειά της, φίλους, συναθλητές και μια ολόκληρη αθλητική κοινότητα που τη γνώρισε και τη στήριξε από τα πρώτα της βήματα.
Η Φαίη Δημητριάδου ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με τον στίβο και υπήρξε αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας από την ηλικία των πέντε ετών. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στους αθλητικούς χώρους, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της στον πρωταθλητισμό.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εδεσσαϊκή», η 21χρονη είχε καταφέρει να διακριθεί στον στίβο, κατακτώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδος, ενώ παρέμεινε δεμένη με τον σύλλογό της μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την Έδεσσα για τις σπουδές της.
Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η 21χρονη οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα με συνεπιβάτιδα μία 27χρονη. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Η Φαίη Δημητριάδου τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η συνεπιβάτιδά της μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρέτησε την αθλήτριά του, κάνοντας λόγο για «μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος» που αποτελούσε μέλος της αθλητικής οικογένειας του συλλόγου για περισσότερα από 15 χρόνια.
«Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί μας», ανέφεραν άνθρωποι του συλλόγου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της 21χρονης.
Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Α.Σ. Εδεσσαϊκός, σημειώνοντας πως η απώλεια της νεαρής αθλήτριας αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό της περιοχής.
Η Φαίη Δημητριάδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 21 ετών, αφήνοντας πίσω της την οικογένειά της, φίλους, συναθλητές και μια ολόκληρη αθλητική κοινότητα που τη γνώρισε και τη στήριξε από τα πρώτα της βήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα