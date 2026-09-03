Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Απίστευτο τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας: ΙΧ συγκρούστηκε με… ταχύπλοο, δείτε εικόνες
Απίστευτο τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας: ΙΧ συγκρούστηκε με… ταχύπλοο, δείτε εικόνες
Το περιστατικό σημειώθηκε στα διόδια της Αγίας Τριάδας
Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων της Αγίας Τριάδας.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lamiareport, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με… ένα ταχύπλοο σκάφος, το οποίο μεταφερόταν σε τρέιλερ από άλλο όχημα που είχε ακινητοποιηθεί στο γκισέ των διοδίων.
Από τη σύγκρουση, ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.
Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ανέλαβε το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lamiareport, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με… ένα ταχύπλοο σκάφος, το οποίο μεταφερόταν σε τρέιλερ από άλλο όχημα που είχε ακινητοποιηθεί στο γκισέ των διοδίων.
Από τη σύγκρουση, ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.
Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ανέλαβε το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.
Δείτε εικόνες:
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