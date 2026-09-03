Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε χθες βράδυ τη Θεσσαλονίκη: Δρόμοι ποτάμια και μεγάλα προβλήματα, δείτε βίντεο
Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε χθες βράδυ τη Θεσσαλονίκη: Δρόμοι ποτάμια και μεγάλα προβλήματα, δείτε βίντεο
Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης μέσα σε λίγη ώρα
Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το χθες βράδυ (2/9) την πόλη της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.
Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Χαρακτηριστική περίπτωση η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης η οποία διακόπηκε λόγω της βροχής, με τους διοργανωτές να προχωρούν στην απομάκρυνση του κοινού για λόγους ασφαλείας.
Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Δρόμοι ποτάμιαΗ έντονη βροχόπτωση, συνοδευόμενη από κεραυνούς, δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία σημειώθηκε μεγάλη συσσώρευση υδάτων.
@giorgos.23.0 ♬ πρωτότυπος ήχος - giorgos.23.0
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβάρυνση στο κέντρο της πόλης, όπου σημειώθηκαν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα. Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν χρήστες του TikTok δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.
@thestival.gr ❗️Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την ισχυρή βροχόπτωση. Διαβάστε περισσότερα στο link in bio #thessaloniki #rain #skg #θεσσαλονίκη #thestival ♬ πρωτότυπος ήχος - Thestival.gr
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Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
@worldweathernews24htv Ισχυρή καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη 2-9-26. 🎥 Video: Nathan Chas ( 🟦 Facebook ) #storm #Thessaloniki ♬ πρωτότυπος ήχος - 👮👮🧑🚒🧑🚒🚒🚓🌪️⛈️☃️🔥
Χαρακτηριστική περίπτωση η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης η οποία διακόπηκε λόγω της βροχής, με τους διοργανωτές να προχωρούν στην απομάκρυνση του κοινού για λόγους ασφαλείας.
@fragiskosofficial Δεν μας πειράζει η καταρρακτώδης βροχή Η μεγάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου που έγινε sold out συνεχίστηκε #στη #fragiskos #foryoupage❤️❤️ #song ♬ πρωτότυπος ήχος - Fragiskos 🔷💫🎤
Σημειώνεται πως στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος και σήμερα, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επιμείνουν έως και το απόγευμα.
@olgastefani822 Απρόοπτη εξέλιξη είχε η όμορφη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη λόγω απίστευτα ξαφνικής βροχής!! Μιλάμε για πολύ βροχή!! 🌧️🌨️🧿🧿🧿#Θεσσαλονίκη #βροχη #κατεριναλιολιου##greecetiktok🇬🇷 #foryoupage❤️❤️ ♬ πρωτότυπος ήχος - Team Lioliou ✨
Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
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