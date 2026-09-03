Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε χθες βράδυ τη Θεσσαλονίκη: Δρόμοι ποτάμια και μεγάλα προβλήματα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κακοκαιρία Μπουρίνι Βροχόπτωση

Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε χθες βράδυ τη Θεσσαλονίκη: Δρόμοι ποτάμια και μεγάλα προβλήματα, δείτε βίντεο

Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης μέσα σε λίγη ώρα

Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε χθες βράδυ τη Θεσσαλονίκη: Δρόμοι ποτάμια και μεγάλα προβλήματα, δείτε βίντεο
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Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το χθες βράδυ (2/9) την πόλη της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Δρόμοι ποτάμια

Η έντονη βροχόπτωση, συνοδευόμενη από κεραυνούς, δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία σημειώθηκε μεγάλη συσσώρευση υδάτων.

@giorgos.23.0

♬ πρωτότυπος ήχος - giorgos.23.0
@thestival.gr ❗️Σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την ισχυρή βροχόπτωση. Διαβάστε περισσότερα στο link in bio #thessaloniki #rain #skg #θεσσαλονίκη #thestival ♬ πρωτότυπος ήχος - Thestival.gr
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβάρυνση στο κέντρο της πόλης, όπου σημειώθηκαν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα. Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν χρήστες του TikTok δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

@maria_dk_dk #skg #kalokairaki #thessaloniki ♬ Vougiouklaki...O glares - Savouidaki.m

@tsaksteve #Thessaloniki #skg #greece #autumn #rain ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

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@worldweathernews24htv Ισχυρή καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη 2-9-26. 🎥 Video: Nathan Chas ( 🟦 Facebook ) #storm #Thessaloniki ♬ πρωτότυπος ήχος - 👮👮🧑‍🚒🧑‍🚒🚒🚓🌪️⛈️☃️🔥
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Χαρακτηριστική περίπτωση η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης η οποία διακόπηκε λόγω της βροχής, με τους διοργανωτές να προχωρούν στην απομάκρυνση του κοινού για λόγους ασφαλείας.

@fragiskosofficial Δεν μας πειράζει η καταρρακτώδης βροχή Η μεγάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου που έγινε sold out συνεχίστηκε #στη #fragiskos #foryoupage❤️❤️ #song ♬ πρωτότυπος ήχος - Fragiskos 🔷💫🎤

@olgastefani822 Απρόοπτη εξέλιξη είχε η όμορφη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη λόγω απίστευτα ξαφνικής βροχής!! Μιλάμε για πολύ βροχή!! 🌧️🌨️🧿🧿🧿#Θεσσαλονίκη #βροχη #κατεριναλιολιου##greecetiktok🇬🇷 #foryoupage❤️❤️ ♬ πρωτότυπος ήχος - Team Lioliou ✨
Σημειώνεται πως στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος και σήμερα, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επιμείνουν έως και το απόγευμα.

Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
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