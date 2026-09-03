Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε χθες βράδυ τη Θεσσαλονίκη: Δρόμοι ποτάμια και μεγάλα προβλήματα, δείτε βίντεο

Σημειώνεται πως στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος και σήμερα, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επιμείνουν έως και το απόγευμα.Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.