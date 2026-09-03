Γεωργιάδης: Εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ στην Ξάνθη, ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας και νέα δομή για ασθενείς με άνοια στη Δράμα

«Δεν κάναμε σοβατίσματα, κάναμε σημαντική αναβάθμιση του ΕΣΥ» δήλωσε ο υπουργός Υγείας – Παραδόθηκαν νέες υποδομές συνολικού προϋπολογισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ





Ο υπουργός εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκαν τρία πλήρως ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας σε Σταυρούπολη, Νευροκόπι και Προσοτσάνη, καθώς και το νέο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας.







Η παρέμβαση περιλαμβάνει νέα επέκταση περίπου 450 τ.μ., αλλά και πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου ΤΕΠ έκτασης περίπου 650 τ.μ., με αποτέλεσμα το νέο τμήμα να διαθέτει πλέον συνολική επιφάνεια περίπου 1.100 τ.μ.



Στο πλαίσιο του έργου αναβαθμίστηκαν πλήρως οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, αντικαταστάθηκαν οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ ανακαινίστηκαν οι αίθουσες, τα εργαστήρια, τα εξεταστήρια και οι χώροι υγιεινής. Παράλληλα δημιουργήθηκε νέα αίθουσα αναζωογόνησης, ενισχύοντας τις δυνατότητες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.







«Ένα καινούριο νοσοκομείο» Μετά την περιήγησή του στους νέους χώρους, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την ημέρα «μεγάλης χαράς» για την Ξάνθη, υπογραμμίζοντας ότι το έργο ολοκληρώθηκε παρά τις δυσκολίες.



«Δύο φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επανέλεγχο που μας έκανε είχε αποφασίσει να απεντάξουμε αυτό το έργο, θεωρώντας ότι ήταν πρακτικά αδύνατον να είμαστε εδώ σήμερα. Τους διαψεύσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



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«Το έργο που παραδίδουμε σήμερα στον λαό της Ξάνθης δεν είναι απλώς ανακαινισμένα ΤΕΠ, είναι πρακτικά ένα καινούριο νοσοκομείο», ανέφερε.



Νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, τον δήμαρχο Ξάνθης και την αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Βασιλική Παυλακάκη.



Ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας σε Σταυρούπολη, Νευροκόπι και Προσοτσάνη Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης, όπου εγκαινιάστηκε η πλήρως ανακαινισμένη δομή.



Στην Ξάνθη και τη Δράμα βρέθηκε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εγκαινιάζοντας μια σειρά από νέες και αναβαθμισμένες δομές υγείας.Ο υπουργός εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκαν τρία πλήρως ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας σε Σταυρούπολη, Νευροκόπι και Προσοτσάνη, καθώς και το νέο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας.Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου ολοκληρώθηκε η επέκταση και πλήρης ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 3.204.500 ευρώ.Η παρέμβαση περιλαμβάνει νέα επέκταση περίπου 450 τ.μ., αλλά και πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου ΤΕΠ έκτασης περίπου 650 τ.μ., με αποτέλεσμα το νέο τμήμα να διαθέτει πλέον συνολική επιφάνεια περίπου 1.100 τ.μ.Στο πλαίσιο του έργου αναβαθμίστηκαν πλήρως οι ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, αντικαταστάθηκαν οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ενώ ανακαινίστηκαν οι αίθουσες, τα εργαστήρια, τα εξεταστήρια και οι χώροι υγιεινής. Παράλληλα δημιουργήθηκε νέα αίθουσα αναζωογόνησης, ενισχύοντας τις δυνατότητες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.Στα εγκαίνια παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγκίρης, ο δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, ο Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Ιμάμ Σουχέιπ, ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης και η διοικήτρια του νοσοκομείου Ζωή Κοσμίδου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων.Μετά την περιήγησή του στους νέους χώρους, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την ημέρα «μεγάλης χαράς» για την Ξάνθη, υπογραμμίζοντας ότι το έργο ολοκληρώθηκε παρά τις δυσκολίες.«Δύο φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επανέλεγχο που μας έκανε είχε αποφασίσει να απεντάξουμε αυτό το έργο, θεωρώντας ότι ήταν πρακτικά αδύνατον να είμαστε εδώ σήμερα. Τους διαψεύσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο υπουργός ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι τα έργα πραγματοποιήθηκαν ενώ το νοσοκομείο παρέμενε σε λειτουργία.«Το έργο που παραδίδουμε σήμερα στον λαό της Ξάνθης δεν είναι απλώς ανακαινισμένα ΤΕΠ, είναι πρακτικά ένα καινούριο νοσοκομείο», ανέφερε.Νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, τον δήμαρχο Ξάνθης και την αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Βασιλική Παυλακάκη.Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης, όπου εγκαινιάστηκε η πλήρως ανακαινισμένη δομή.

Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό 1.542.643,26 ευρώ και περιλάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις στις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές.



Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν η κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η κατασκευή νέας στέγης, η αναβάθμιση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η εγκατάσταση νέου συστήματος ψύξης και θέρμανσης, φωτοβολταϊκών συστημάτων και κέντρου διανομής οξυγόνου.



Παράλληλα ανακαινίστηκαν οι χώροι υγιεινής, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο, ενώ έγιναν εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί.



Ακολούθησε η επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου, όπου ολοκληρώθηκε έργο αναβάθμισης ύψους 1.433.177 ευρώ.



Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν νέα στέγη, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων, νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, φωτοβολταϊκά, κέντρο διανομής οξυγόνου, αλλά και πλήρη αναβάθμιση των εργαστηρίων.



Τρίτος σταθμός ήταν το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης, όπου πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού 1.570.352 ευρώ, με αντίστοιχες παρεμβάσεις στις υποδομές, τα δίκτυα, τα εργαστήρια και τους χώρους εξυπηρέτησης ασθενών.



«170 Κέντρα Υγείας θα παραδοθούν ανακαινισμένα» Με την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι το υπουργείο Υγείας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με υψηλή απορρόφηση κονδυλίων.



«Δεν κάναμε σοβατίσματα, κάναμε σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ, μετά από πολλές δεκαετίες που είχαν εγκαταλειφθεί», δήλωσε.



Όπως ανέφερε, ο τελικός αριθμός των ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας θα φτάσει τα 170, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 157.



«Τα Κέντρα Υγείας είναι η καρδιά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ο σύνδεσμος με τα περιφερειακά ιατρεία και τις κινητές μονάδες που επεκτείνουν τις υπηρεσίες υγείας», τόνισε.



Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι το επόμενο στοίχημα είναι η ενίσχυση του προσωπικού, ενώ ανακοίνωσε πως σύντομα θα ολοκληρωθεί η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δίκτυο τηλεϊατρικής που εγκαταστάθηκε στα Κέντρα Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους γιατρούς της περιφέρειας να συνδέονται με εξειδικευμένους συναδέλφους σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.



Από την πλευρά της, η Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι πίσω από τα έργα βρίσκονται οι ανάγκες των πολιτών.



«Δεν θέλαμε απλώς να μπαλώσουμε τρύπες. Θέλαμε να φτιάξουμε δομές που σέβονται τον πολίτη και αξίζουν στους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας», ανέφερε.



Νέα δομή ψυχικής υγείας στη Δράμα για ασθενείς με άνοια Τελευταίος σταθμός της περιοδείας ήταν το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας, μια νέα δομή για άτομα με άνοια και Alzheimer.



Η μονάδα, με φορέα λειτουργίας την ΑμΚΕ «ΘΑΛΠΟΣ Ψυχική Υγεία», παρέχει δωρεάν εξειδικευμένη ημερήσια θεραπευτική φροντίδα σε ασθενείς με άνοια σε όλα τα στάδια της νόσου.



Ο συνολικός προϋπολογισμός της δομής ανέρχεται σε 750.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ Υγείας 2021-2025.



Οι υπηρεσίες παρέχονται τόσο στους χώρους του Κέντρου Ημέρας όσο και στο σπίτι των ωφελούμενων μέσω κατ’ οίκον παρεμβάσεων και κινητών κλιμακίων.



Στόχος της νέας μονάδας είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας των ασθενών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης και η ουσιαστική στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών τους.



Στα εγκαίνια παρέστησαν ο βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, η πρόεδρος της ΑμΚΕ «ΘΑΛΠΟΣ Ψυχική Υγεία» Αθηνά Πάσιου, καθώς και στελέχη του υπουργείου Υγείας. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος.