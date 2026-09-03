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Κέρδισε τη μάχη ο 10χρονος Θοδωρής που κινδύνευσε να πνιγεί στην Ηλεία: Η βιντεοκλήση με τη ναυαγοσώστρια που τον έσωσε και η επιθυμία του για... κοκορέτσι
Κέρδισε τη μάχη ο 10χρονος Θοδωρής που κινδύνευσε να πνιγεί στην Ηλεία: Η βιντεοκλήση με τη ναυαγοσώστρια που τον έσωσε και η επιθυμία του για... κοκορέτσι
Ο Ανδρέας Ηλιάδης συνεχάρη τη ναυαγοσώστρια, τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πύργου όπου μεταφέρθηκε πρώτα το παιδί
Καλά είναι τα νέα για τον 10χρονο Θοδωρή ο οποίος στις 28 Αυγούστου κινδύνευσε να πνιγεί όταν κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού ενώ έκανε βουτιές στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλεία.
Όπως είπε στην ΕΡΤ ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, το αγόρι αποσωληνώθηκε, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και παρουσιάζει πολύ καλή νευρολογική εικόνα.
«Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι» είπε αρχικά στην ΕΡΤ ο εντατικολόγος ο οποίος τόνισε πως «αυτό που έκαναν η ναυαγοσώστρια και οι πρώτοι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν ότι μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε για αυτό το παιδί».
«Η ναυαγοσώστρια ειδικά του έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής. Έδωσε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο και τις θωρακικές συμπιέσεις, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα. Αυτή είναι η κρίσιμη αλυσίδα των επαγγελματιών υγείας. Δεν είναι να φτάσει σε μια εντατική ένα θύμα πνιγμού. Το θέμα είναι να γίνει η αλυσίδα ώστε ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πύργου δεν διακόμισαν αμέσως τον ασθενή αλλά περίμεναν να σταθεροποιηθεί. Εκτός από το ΕΚΑΒ που συνέχισε την ΚΑΡΠΑ, η ομάδα του Πύργου το παρέλαβε στις 7 και το παρέδωσε στις 3 δίνοντας την ευκαιρία στο παιδί να λάβει την καλύτερη φροντίδα».
Όπως είπε, δε, ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσε μαζί με τον Θοδωρή όταν ο 10χρονος αποσωληνώθηκε, ήταν η ναυαγοσώστρια που τον έσωσε: «Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι της έχω μια έκπληξη. Κάναμε βιντεοκλήση και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Της είπα ότι, εάν στη διάρκεια της καριέρας της σώσει έστω και ένα παιδί, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο».
Ο κ. Ηλιάδης αποκάλυψε, τέλος, ότι η πρώτη επιθυμία του μικρού Θοδωρή όταν συνήλθε ήταν να φάει... κοκορέτσι. «Εμείς όμως είχαμε κοτόπουλο, αλλά το κάναμε κοκορέτσι» είπε ο γιατρός.
Όπως είπε στην ΕΡΤ ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, το αγόρι αποσωληνώθηκε, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και παρουσιάζει πολύ καλή νευρολογική εικόνα.
«Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι» είπε αρχικά στην ΕΡΤ ο εντατικολόγος ο οποίος τόνισε πως «αυτό που έκαναν η ναυαγοσώστρια και οι πρώτοι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν ότι μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε για αυτό το παιδί».
«Η ναυαγοσώστρια ειδικά του έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής. Έδωσε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο και τις θωρακικές συμπιέσεις, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα. Αυτή είναι η κρίσιμη αλυσίδα των επαγγελματιών υγείας. Δεν είναι να φτάσει σε μια εντατική ένα θύμα πνιγμού. Το θέμα είναι να γίνει η αλυσίδα ώστε ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πύργου δεν διακόμισαν αμέσως τον ασθενή αλλά περίμεναν να σταθεροποιηθεί. Εκτός από το ΕΚΑΒ που συνέχισε την ΚΑΡΠΑ, η ομάδα του Πύργου το παρέλαβε στις 7 και το παρέδωσε στις 3 δίνοντας την ευκαιρία στο παιδί να λάβει την καλύτερη φροντίδα».
Όπως είπε, δε, ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσε μαζί με τον Θοδωρή όταν ο 10χρονος αποσωληνώθηκε, ήταν η ναυαγοσώστρια που τον έσωσε: «Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι της έχω μια έκπληξη. Κάναμε βιντεοκλήση και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Της είπα ότι, εάν στη διάρκεια της καριέρας της σώσει έστω και ένα παιδί, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο».
Ο κ. Ηλιάδης αποκάλυψε, τέλος, ότι η πρώτη επιθυμία του μικρού Θοδωρή όταν συνήλθε ήταν να φάει... κοκορέτσι. «Εμείς όμως είχαμε κοτόπουλο, αλλά το κάναμε κοκορέτσι» είπε ο γιατρός.
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