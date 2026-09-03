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Άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού στην Αρχαία Κόρινθο, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού στην Αρχαία Κόρινθο, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη διαδρομή προς Ζευγολατιό - «Ο μηχανοδηγός δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση», λέει η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της
Τραγωδία το πρωί της Πέμπτης με άνδρα να παραδίδεται χωρίς τις αισθήσεις του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την παράσυρσή του από συρμό του προαστιακού.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 06:15 το πρωί της Πέμπτης.
Τον άνδρα ανέσυραν έξι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο με δύο οχήματα.
Η ανακοίνωσή της Hellenic Train:
«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 05:40, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1301 με 80 επιβάτες (Κιάτο – Πειραιάς), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Κορίνθου.
Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.
Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51,, προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.
Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».
Σύμφωνα με την πυροσβεστική το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 06:15 το πρωί της Πέμπτης.
Τον άνδρα ανέσυραν έξι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο με δύο οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026
Η ανακοίνωσή της Hellenic Train:
«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 05:40, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1301 με 80 επιβάτες (Κιάτο – Πειραιάς), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Κορίνθου.
Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.
Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51,, προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.
Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».
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