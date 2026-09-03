Με περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου η Ευρώπη ενόψει του χειμώνα: Ο κίνδυνος νέου σοκ στις τιμές
Με περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου η Ευρώπη ενόψει του χειμώνα: Ο κίνδυνος νέου σοκ στις τιμές
Οι αποθήκες παραμένουν χαμηλά, η Μέση Ανατολή κρατά κλειστές τις ροές LNG και η Ευρώπη χρειάζεται πάνω από 100 TWh για να φτάσει ακόμη και τον χαμηλότερο στόχο πληρότητας
Η Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος του καλοκαιριού με περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου, γεγονός που εντείνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για διαθέσιμες ποσότητες ενέργειας ενόψει της χειμερινής περιόδου.
Η περιοχή χρειάζεται ακόμη περισσότερες από 100 τεραβατώρες (TWh) φυσικού αερίου, αξίας άνω των 7 δισ. ευρώ με τις σημερινές τιμές, ώστε να φτάσει ακόμη και τον χαμηλότερο στόχο αποθήκευσης του 75%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.
Η επίτευξη αυτού του επιπέδου θα απαιτούσε ρυθμούς πλήρωσης αποθηκών που έχουν να καταγραφούν τόσο αργά μέσα στη σεζόν από την ενεργειακή κρίση του 2022. Παράλληλα, οι αναλυτές της Goldman Sachs, της Rystad Energy και της Morningstar προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του φυσικού αερίου πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον χειμώνα.
«Υπάρχει ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας “μάχης για καύσιμα”, ιδιαίτερα σε περίπτωση ενός ψυχρότερου χειμώνα», σημειώνει ο Γκο Καταγιάμα, αναλυτής LNG στην εταιρεία Kpler.
Η Ευρώπη περίμενε πτώση τιμών που δεν ήρθε
Μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η μείωση των ρωσικών προμηθειών μέσω αγωγών, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δημιουργήσουν σημαντικά αποθέματα ασφαλείας κάθε χρόνο.
Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει εκ νέου τις τιμές του φυσικού αερίου, καθιστώντας οικονομικά δυσκολότερη την αποθήκευση ποσοτήτων. Αρκετές κυβερνήσεις και ενεργειακές εταιρείες ανέβαλαν αγορές, εκτιμώντας ότι οι ροές LNG θα αποκατασταθούν και οι τιμές θα υποχωρήσουν πριν από τον χειμώνα. Αυτό το σενάριο δεν επιβεβαιώθηκε.
Οι προμήθειες από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σχεδόν παγωμένες, ενώ τα δεξαμενόπλοια LNG πραγματοποιούν πολύ λιγότερα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ σε σχέση με τα πετρελαιοφόρα.
Οι τιμές είναι πλέον υπερδιπλάσιες σε σχέση με πέρυσι και, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει ακόμη υψηλότερα ποσά για να εξασφαλίσει φορτία.
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Η περιοχή χρειάζεται ακόμη περισσότερες από 100 τεραβατώρες (TWh) φυσικού αερίου, αξίας άνω των 7 δισ. ευρώ με τις σημερινές τιμές, ώστε να φτάσει ακόμη και τον χαμηλότερο στόχο αποθήκευσης του 75%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.
Η επίτευξη αυτού του επιπέδου θα απαιτούσε ρυθμούς πλήρωσης αποθηκών που έχουν να καταγραφούν τόσο αργά μέσα στη σεζόν από την ενεργειακή κρίση του 2022. Παράλληλα, οι αναλυτές της Goldman Sachs, της Rystad Energy και της Morningstar προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του φυσικού αερίου πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον χειμώνα.
«Υπάρχει ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας “μάχης για καύσιμα”, ιδιαίτερα σε περίπτωση ενός ψυχρότερου χειμώνα», σημειώνει ο Γκο Καταγιάμα, αναλυτής LNG στην εταιρεία Kpler.
Η Ευρώπη περίμενε πτώση τιμών που δεν ήρθε
Μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η μείωση των ρωσικών προμηθειών μέσω αγωγών, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δημιουργήσουν σημαντικά αποθέματα ασφαλείας κάθε χρόνο.
Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει εκ νέου τις τιμές του φυσικού αερίου, καθιστώντας οικονομικά δυσκολότερη την αποθήκευση ποσοτήτων. Αρκετές κυβερνήσεις και ενεργειακές εταιρείες ανέβαλαν αγορές, εκτιμώντας ότι οι ροές LNG θα αποκατασταθούν και οι τιμές θα υποχωρήσουν πριν από τον χειμώνα. Αυτό το σενάριο δεν επιβεβαιώθηκε.
Οι προμήθειες από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σχεδόν παγωμένες, ενώ τα δεξαμενόπλοια LNG πραγματοποιούν πολύ λιγότερα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ σε σχέση με τα πετρελαιοφόρα.
Οι τιμές είναι πλέον υπερδιπλάσιες σε σχέση με πέρυσι και, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει ακόμη υψηλότερα ποσά για να εξασφαλίσει φορτία.
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