Με περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου η Ευρώπη ενόψει του χειμώνα: Ο κίνδυνος νέου σοκ στις τιμές

Οι αποθήκες παραμένουν χαμηλά, η Μέση Ανατολή κρατά κλειστές τις ροές LNG και η Ευρώπη χρειάζεται πάνω από 100 TWh για να φτάσει ακόμη και τον χαμηλότερο στόχο πληρότητας