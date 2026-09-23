Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: 34χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και παρέσυρε αστυνομικό πριν συλληφθεί
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Καταδίωξη Λεμεσός

Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: 34χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και παρέσυρε αστυνομικό πριν συλληφθεί

Εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος του

Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό: 34χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και παρέσυρε αστυνομικό πριν συλληφθεί
Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου τα ξημερώματα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στην περιοχή του Νέου Λιμανιού στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το Philenews που επικαλείται ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, όταν περίπολος του ΟΠΕ εντόπισε τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει.

Κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί με το όχημά του, ο άνδρας φέρεται να προσέκρουσε σε περιπολικό, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε αστυνομικό, ο οποίος προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η σύλληψή του. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 34χρονος προέβαλε αντίσταση και επιχείρησε εκ νέου να διαφύγει.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, προκειμένου να ζητηθεί η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

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