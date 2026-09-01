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Καταδικάστηκε ο 47χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ψυχολόγο στη Θεσσαλονίκη - «Μου έλεγε και να κάνεις όργια, κανείς δεν το ξέρει» κατέθεσε η γυναίκα
Καταδικάστηκε ο 47χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ψυχολόγο στη Θεσσαλονίκη - «Μου έλεγε και να κάνεις όργια, κανείς δεν το ξέρει» κατέθεσε η γυναίκα
«Σήκωσε τη μπλούζα, κατέβασε το παντελόνι και μου είπε "μην τρομάξεις"» περιέγραψε η ψυχολόγος - «Με έχουν δει γυμνό αμέτρητοι γιατροί, ήθελα να δει τα τραύματα καθώς αυτά με οδήγησαν στα ψυχολογικά προβλήματα» ισχυρίστηκε ο άντρας
Ποινή φυλάκισης έξι μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 47χρονο που επισκέφθηκε ψυχολόγο και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να ανασταλεί επί τριετία.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 32χρονη παθούσα —και δύνανται να αναπαραχθούν— ήταν η δεύτερη φορά που ο κατηγορούμενος την επισκέφτηκε με προκαθορισμένο ραντεβού και, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, με πρόφαση ότι ήθελε να της επιδείξει τα τραύματα που έφερε από τα χειρουργεία στα οποία είχε υποβληθεί, γδύθηκε και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα.
Όπως είπε, προφασίστηκε ότι ήθελε να της δείξει τα τραύματα προκειμένου να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, και τότε την πλησίασε και κατέβασε το παντελόνι του.
«Του ανέφερα ότι δεν ήταν απαραίτητο, αλλά εκείνος συνέχισε. Σήκωσε τη μπλούζα, κατέβασε το παντελόνι και μου είπε "μην τρομάξεις". Φορούσε ένα περίεργο εσώρουχο-στρινγκ ενώ ήταν σε στύση. Γύρισε προς το μέρος μου, έδειχνε επίμονα τα γεννητικά του όργανα και με ρωτούσε πώς μου φαίνονται», περιέγραψε, μεταξύ άλλων.
«Με ρωτούσε αν βλέπω κάτι περίεργο στο σώμα του και τι εντύπωση μου δημιουργεί όλο αυτό. Του είπα ότι θα ήταν καλύτερα να ντυθεί. Προσπαθούσε να με πείσει καθ' όλη τη διάρκεια ότι είναι κάτι φυσιολογικό που θα έπρεπε να συμβαίνει», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος της απεύθυνε προσωπικές ερωτήσεις για την οικογενειακή της κατάσταση, ενώ κάποια στιγμή της ανέφερε πως «και όργια να κάνεις εδώ μέσα, κανείς δεν το ξέρει».
Στην απολογία του, ο 47χρονος υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ότι έχει 96% αναπηρία και πως έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 60 χειρουργικές επεμβάσεις.
Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα και ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για μια μεγάλη παρεξήγηση καθώς, όπως είπε, πίστευε ότι ως ειδικός υγείας θα έπρεπε να δει τα τραύματα που φέρει στο σώμα του προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα.
«Πάσχω από ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Είμαι βυθισμένος στη δυστυχία και έψαχνα να βρω μια θεραπεία. Δεν είχα καμία ερωτική διάθεση ή άλλο σκοπό. Με έχουν δει γυμνό αμέτρητοι γιατροί και νοσηλευτές και αυτή είναι ειδικός υγείας. Ήθελα να δει τα τραύματα προκειμένου να έχει εικόνα, καθώς αυτά με οδήγησαν στα ψυχολογικά προβλήματα. Ζητάω συγγνώμη αν ταράχτηκε, πρόθεσή μου ήταν μόνο να γίνω καλά», ανέφερε στην απολογία του.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να ανασταλεί επί τριετία.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 32χρονη παθούσα —και δύνανται να αναπαραχθούν— ήταν η δεύτερη φορά που ο κατηγορούμενος την επισκέφτηκε με προκαθορισμένο ραντεβού και, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, με πρόφαση ότι ήθελε να της επιδείξει τα τραύματα που έφερε από τα χειρουργεία στα οποία είχε υποβληθεί, γδύθηκε και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα.
Όπως είπε, προφασίστηκε ότι ήθελε να της δείξει τα τραύματα προκειμένου να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, και τότε την πλησίασε και κατέβασε το παντελόνι του.
«Του ανέφερα ότι δεν ήταν απαραίτητο, αλλά εκείνος συνέχισε. Σήκωσε τη μπλούζα, κατέβασε το παντελόνι και μου είπε "μην τρομάξεις". Φορούσε ένα περίεργο εσώρουχο-στρινγκ ενώ ήταν σε στύση. Γύρισε προς το μέρος μου, έδειχνε επίμονα τα γεννητικά του όργανα και με ρωτούσε πώς μου φαίνονται», περιέγραψε, μεταξύ άλλων.
«Με ρωτούσε αν βλέπω κάτι περίεργο στο σώμα του και τι εντύπωση μου δημιουργεί όλο αυτό. Του είπα ότι θα ήταν καλύτερα να ντυθεί. Προσπαθούσε να με πείσει καθ' όλη τη διάρκεια ότι είναι κάτι φυσιολογικό που θα έπρεπε να συμβαίνει», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος της απεύθυνε προσωπικές ερωτήσεις για την οικογενειακή της κατάσταση, ενώ κάποια στιγμή της ανέφερε πως «και όργια να κάνεις εδώ μέσα, κανείς δεν το ξέρει».
Στην απολογία του, ο 47χρονος υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ότι έχει 96% αναπηρία και πως έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 60 χειρουργικές επεμβάσεις.
Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα και ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για μια μεγάλη παρεξήγηση καθώς, όπως είπε, πίστευε ότι ως ειδικός υγείας θα έπρεπε να δει τα τραύματα που φέρει στο σώμα του προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα.
«Πάσχω από ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Είμαι βυθισμένος στη δυστυχία και έψαχνα να βρω μια θεραπεία. Δεν είχα καμία ερωτική διάθεση ή άλλο σκοπό. Με έχουν δει γυμνό αμέτρητοι γιατροί και νοσηλευτές και αυτή είναι ειδικός υγείας. Ήθελα να δει τα τραύματα προκειμένου να έχει εικόνα, καθώς αυτά με οδήγησαν στα ψυχολογικά προβλήματα. Ζητάω συγγνώμη αν ταράχτηκε, πρόθεσή μου ήταν μόνο να γίνω καλά», ανέφερε στην απολογία του.
«Με έχουν δει γυμνό αμέτρητοι γιατροί, ήθελα να δει τα τραύματα καθώς αυτά με οδήγησαν στα ψυχολογικά προβλήματα»
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