Καταδικάστηκε ο 47χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ψυχολόγο στη Θεσσαλονίκη - «Μου έλεγε και να κάνεις όργια, κανείς δεν το ξέρει» κατέθεσε η γυναίκα