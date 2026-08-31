Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ανησυχητικά στοιχεία: Σχεδόν 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης στο «Χαμόγελο του Παιδιού» σε τρεις μήνες
Ανησυχητικά στοιχεία: Σχεδόν 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης στο «Χαμόγελο του Παιδιού» σε τρεις μήνες
49.818 κλήσεις διαχειρίστηκε η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δηλαδή κατά μέσο όρο 554 κλήσεις κάθε ημέρα
Την ώρα που οι ρυθμοί της καθημερινότητας έμπαιναν σε χαλαρή διάθεση λόγω των καλοκαιριών παιδιών, τα προβλήματα των παιδιών ήταν εκεί. Τα δεδομένα του «Χαμόγελου του Παιδιού» αποδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο, πως τα προβλήματα των παιδιών όχι μόνο δεν έκαναν διακοπές αλλά συνεχίζουν να απειλούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου απειλώντας την ασφάλεια και την ψυχική υγεία τους.
Περιστατικά βίας, παραμέλησης και ψυχικής δυσφορίας απαιτούσαν αδιάλειπτη εγρήγορση και άμεση κινητοποίηση.
Τα νούμερα είναι άκρως ανησυχητικά...
49.818 κλήσεις, 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού και 138 εξαφανίσεις διαχειρίστηκε η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 το καλοκαίρι του 2026
Από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου 2026, παράλληλα με το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την προστασία και την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που αντιμετώπισαν κρίσιμες και εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.
Αναλυτικά μέσα σε μόλις τρεις μήνες:
- 49.818 κλήσεις διαχειρίστηκε η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δηλαδή κατά μέσο όρο 554 κλήσεις κάθε ημέρα.
- 432 αναφορές, 5 κάθε ημέρα, για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, ενώ παράλληλα παρασχέθηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά.
- 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς διαχειρίστηκε η Γραμμή. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.
- 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε δύο ημέρες, διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert Hellas και Amber Alert Hellas, συμβάλλοντας στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και της κοινωνίας.
- 91 παιδιά, 1 παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού.
«Τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν με αριθμούς μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες: όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει» σημειώνει χαρακτηριστικά το Χαμόγελο του Παιδιού.
Περιστατικά βίας, παραμέλησης και ψυχικής δυσφορίας απαιτούσαν αδιάλειπτη εγρήγορση και άμεση κινητοποίηση.
Τα νούμερα είναι άκρως ανησυχητικά...
49.818 κλήσεις, 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού και 138 εξαφανίσεις διαχειρίστηκε η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 το καλοκαίρι του 2026
Από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου 2026, παράλληλα με το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την προστασία και την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που αντιμετώπισαν κρίσιμες και εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.
Αναλυτικά μέσα σε μόλις τρεις μήνες:
- 49.818 κλήσεις διαχειρίστηκε η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δηλαδή κατά μέσο όρο 554 κλήσεις κάθε ημέρα.
- 432 αναφορές, 5 κάθε ημέρα, για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, ενώ παράλληλα παρασχέθηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά.
- 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς διαχειρίστηκε η Γραμμή. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.
- 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε δύο ημέρες, διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert Hellas και Amber Alert Hellas, συμβάλλοντας στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και της κοινωνίας.
- 91 παιδιά, 1 παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού.
«Τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν με αριθμούς μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες: όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει» σημειώνει χαρακτηριστικά το Χαμόγελο του Παιδιού.
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