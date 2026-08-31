Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος Άγγλος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα πτήσης, αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»
Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος Άγγλος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα πτήσης, αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»
Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής, αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Νιούκασλ-Ηράκλειο Κρήτης, λόγω μεθυσμένου επιβάτη.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23.30 όταν ο 42χρονος Άγγλος επιβάτης, σε εμφανή κατάσταση μέθης, ξεκίνησε να προκαλεί φασαρία και να είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση.
Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23.30 όταν ο 42χρονος Άγγλος επιβάτης, σε εμφανή κατάσταση μέθης, ξεκίνησε να προκαλεί φασαρία και να είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση.
Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα