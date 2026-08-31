Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος Άγγλος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα πτήσης, αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αεροδρόμιο Μακεδονία Αγγλία Αεροπλάνο Αεροδρόμιο

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος Άγγλος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα πτήσης, αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»

Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος Άγγλος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα πτήσης, αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»
Στράτος Λούβαρης
24 ΣΧΟΛΙΑ
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής, αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Νιούκασλ-Ηράκλειο Κρήτης, λόγω μεθυσμένου επιβάτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23.30 όταν ο 42χρονος Άγγλος επιβάτης, σε εμφανή κατάσταση μέθης, ξεκίνησε να προκαλεί φασαρία και να είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση.

Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Στράτος Λούβαρης
24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης