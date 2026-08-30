Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Οδηγός θα πληρώσει πρόστιμο 4.000 ευρώ - Εχασε και το δίπλωμα της για 8 χρόνια
Ο ελιγμός που αρκετοί οδηγοί αντιμετωπίζουν ως μια «βολική συντόμευση» τιμωρείται αυστηρά από τον νέο ΚΟΚ. Αν, μάλιστα, επαναληφθεί οι κυρώσεις γίνονται εξοντωτικές.
Ο ελιγμός των 180 μοιρών έχει σχεδόν «κανονικοποιηθεί» σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως σε μεγάλες λεωφόρους, διασταυρώσεις και δρόμους με διαχωριστική νησίδα. Αρκετοί οδηγοί θεωρούν ότι μπορούν να αγνοήσουν την απαγόρευση εφόσον εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουν κάποιο όχημα να πλησιάζει.
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όμως, δεν αφήνει περιθώρια για προσωπικές ερμηνείες. Η παραβίαση της πινακίδας Ρ-29, που απαγορεύει την αναστροφή, αποτελεί σοβαρή παράβαση, ενώ το νέο σύστημα υποτροπών συνδέει πλέον την επανάληψη της ίδιας συμπεριφοράς με πολύ υψηλότερα πρόστιμα και πολυετή αφαίρεση της άδειας οδήγησης.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
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