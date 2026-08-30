Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Στη ΜΕΘ του Παίδων 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι, στην Αθήνα με αεροδιακομιδή από την Κάρπαθο
Στη ΜΕΘ του Παίδων 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι, στην Αθήνα με αεροδιακομιδή από την Κάρπαθο
Το αγόρι διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Καρπάθου
Συναγερμός σήμανε στο Διαφάνι Καρπάθου, όταν 12χρονος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι διαθέσιμες υγειονομικές δυνάμεις του νησιού, σύμφωνα με το karpathiakanea.gr.
Το παιδί φέρεται αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καρπάθου όπου διασωληνώθηκε, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.
Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, με στρατιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Ο 12χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ο 12χρονος αποσωληνώθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι διαθέσιμες υγειονομικές δυνάμεις του νησιού, σύμφωνα με το karpathiakanea.gr.
Το παιδί φέρεται αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καρπάθου όπου διασωληνώθηκε, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.
Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, με στρατιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Ο 12χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ο 12χρονος αποσωληνώθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
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