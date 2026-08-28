Η κοπέλα δεν το κρατούσε από το λουρί, είχε επιτεθεί και άλλες φορές ο σκύλος που τραυμάτισε τον 12χρονο στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Σκυλί Επίθεση

Η κοπέλα δεν το κρατούσε από το λουρί, είχε επιτεθεί και άλλες φορές ο σκύλος που τραυμάτισε τον 12χρονο στο Ηράκλειο

Είναι ένα μεγαλώσομο σκυλί που κάποιες φορές είχε ξεφύγει από τα χέρια της 28χρονης που το έχει, λένε οι γείτονες στην περιοχή

Η κοπέλα δεν το κρατούσε από το λουρί, είχε επιτεθεί και άλλες φορές ο σκύλος που τραυμάτισε τον 12χρονο στο Ηράκλειο
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Σκυλί που είχε επιτεθεί και σε ένα άλλο παιδί, περιγράφουν οι γείτονες τον σκύλο που επιτέθηκε σε ένα 12χρονο αγόρι με αποτέλεσμα να το τραυματίσει στα πόδια.

Το Creta24 αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη όταν μία 28χρονη είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον ανήλικο.

Η κοπέλα δεν το κρατούσε από το λουρί, είχε επιτεθεί και άλλες φορές ο σκύλος που τραυμάτισε τον 12χρονο στο Ηράκλειο


Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα για τα τραύματα που υπέστη.

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Μιλώντας στο Mega, o 12χρονος είπε: «Ήμουν στην αλάνα και έπαιζα μπάλα. Μετά από λίγο είδα το σκυλί πίσω μου, και με δάγκωσε 2-3 φορές. Έτρεξα στο σπίτι, βγήκε έξω ο πατέρας μου, το κλώτσησε και έφυγε.

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» Το σκυλί είναι πολύ μεγαλόσωμο, το έχω ξαναδεί, κάποιες φορές της φεύγει. Της έχει ξαναφύγει. Όταν έγινε το συμβάν ήταν με το λουρί αλλά δεν το κράταγε».

Η μητέρα του 12χρονου είπε από την πλευρά της ότι το ίδιο σκυλί έχει επιτεθεί ακόμη μία φορά σε παιδί

«Ήμουν στο σπίτι και άκουσα φωνές. Είδα το παιδί μου με τραύματα πολύ βαθιά. Απ΄ ότι έχω ακούσει έχει επιτεθεί και σε άλλο παιδάκι στη γειτονιά. Γενικά είναι επιθετικό. Η κοπέλα που το κρατούσε ούτε που ανακατεύτηκε. Μετά από ώρα ήρθε ο μπαμπάς της να ρωτήσει τι έγινε», είπε.
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