Σκύλος όρμησε και δάγκωσε 12χρονο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο το παιδί, συνελήφθη η 28χρονη που τον συνόδευε

Ξέφυγε από τον έλεγχο της 28χρονης γυναίκας που τον συνόδευε και επιτέθηκε στο παιδί - Η γυναίκα που είχε την ευθύνη για το ζώο συνελήφθη