Έξαλλοι κτηνοτρόφοι μπούκαραν στη συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, παραιτήθηκαν δύο άτομα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λέσβος Αφθώδης πυρετός Κτηνοτρόφοι

Έξαλλοι κτηνοτρόφοι μπούκαραν στη συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, παραιτήθηκαν δύο άτομα, δείτε βίντεο

Παραιτήθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλλη και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (αρχικτηνίατρος) Στράτος Τσομπανέλλης

Έξαλλοι κτηνοτρόφοι μπούκαραν στη συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, παραιτήθηκαν δύο άτομα, δείτε βίντεο
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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, όπου κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (27/08), εκφράζοντας την οργή και την απόγνωσή τους για τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού και τη διαχείριση της κρίσης.

Λίγο πριν αρχίσει η τοποθέτηση του υφυπουργού, η ένταση είχε ήδη κορυφωθεί. Κτηνοτρόφοι φώναζαν έξω από την αίθουσα που γινόταν συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό και ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τη διαχείριση των θανατώσεων και την αλλαγή της υγειονομικής στρατηγικής. Λίγη ώρα αργότερα, τα πνεύματα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο, με οργισμένους κτηνοτρόφους να μπαίνουν στην αίθουσα.



«Αν δεν βρεθεί λύση άμεσα, κατεβάζουν ρολά», ήταν η προειδοποίησή τους, καθώς, όπως έγινε γνωστό μέχρι τις 21 Αυγούστου είχαν θανατωθεί στο νησί 81.060 ζώα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακούστηκαν αιτήματα παραίτησης της αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αναστασίας Αντωνέλλη και του διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτος Τσομπανέλλης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη υπερασπίστηκε τη λειτουργία της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου, ενώ ο Στρατής Κόμβος από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων χαρακτήρισε επιστημονικά προβληματική την απλή διακοπή της ιχνηλάτησης, επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη να εξεταστεί σοβαρά η επιλογή του εμβολιασμού.


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Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η συζήτηση είχε μετακινηθεί εντελώς. Η πίεση από τους συγκεντρωμένους κτηνοτρόφους, οι συνεχείς διακοπές και η έκρηξη της έντασης οδήγησαν τελικά στην ανακοίνωση προσωρινού παγώματος των νέων ελέγχων και των θανατώσεων μέχρι να υπάρξει απευθείας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Έξαλλοι κτηνοτρόφοι μπούκαραν στη συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, παραιτήθηκαν δύο άτομα, δείτε βίντεο


Σύμφωνα με πληροφορίες του Lesvosnews.net στις αρχές Σεπτεμβρίου (αμέσως μετά την ΔΕΘ) αναμένεται και η επίσκεψη του υφυπουργού Αθανάσιου Καββαδά στο νησί.

Τελικά, μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό, παραιτήθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλλη και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (αρχικτηνίατρος) Στράτος Τσομπανέλλης. Οι κτηνοτρόφοι είχαν ζητήσει τις παραιτήσεις τους και ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης τις έκανε δεκτές.
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