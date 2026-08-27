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Νέα αναβολή στη δίκη του συζύγου της παρουσιάστριας: Θα καταθέσει η ίδια, «δεν υπήρξε σωματική βλάβη» λέει ο δικηγόρος της, μιλούν για «λεκτικό επεισόδιο»
Νέα αναβολή στη δίκη του συζύγου της παρουσιάστριας: Θα καταθέσει η ίδια, «δεν υπήρξε σωματική βλάβη» λέει ο δικηγόρος της, μιλούν για «λεκτικό επεισόδιο»
Νέα αναβολή για την 1η Σεπτεμβρίου στη δίκη του συζύγου της παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία - Το δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να είναι και εκείνη παρούσα
Για την 1η Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά σε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, με κατηγορούμενο τον σύζυγό της.
Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει εκ νέου την εκδίκαση για λίγες ημέρες, προκειμένου να κληθεί στο ακροατήριο η ίδια η καταγγέλλουσα δημοσιογράφος και να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.
Παράλληλα, η έδρα αποφάσισε να παραμείνει σε ισχύ ο περιοριστικός όρος που είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο σύζυγο περί απαγόρευσης προσέγγισης της οικογενειακής εστίας.
Κατά τη σημερινή διαδικασία στο ακροατήριο εμφανίστηκε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την παρουσιάστρια, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, η παράσταση έγινε για τυπικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα της παρουσιάστριας και φερόμενης ως παθούσας να τοποθετηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.
Στη συνέχεια, ο συνήγορός της υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν είχε την έκταση που απαιτείται ώστε να υπαχθεί στις διατάξεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη σε βάρος της εντολέα του.
«Το περιστατικό δεν είχε αυτή την έκταση για να εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπήρξε σωματική βλάβη» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο συνήγορος του κατηγορούμενου έκανε λόγο για «ένα λεκτικό επεισόδιο εκατέρωθεν». Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε απαραίτητη την παρουσία της ίδιας της παρουσιάστριας, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του ακροατηρίου και να περιγράψει η ίδια όσα συνέβησαν.
«Πρέπει να έρθει ενόψει και της φύσης του αδικήματος εδώ να τα πει» επισήμανε η πρόεδρος του δικαστηρίου σημειώνοντας πως ούτε υπεύθυνη δήλωση από μόνη της αρκεί για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η καταγγελία.
«Μια υπεύθυνη δήλωση μπορεί να είναι και προϊόν απειλής ή κάτι άλλο. Όπως καλούμε όλες τις γυναίκες εδώ, πρέπει να έρθει να μας τα πει η ίδια ώστε το δικαστήριο να σχηματίσει δικανική πεποίθηση» είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος.
Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να καταθέσει η καταγγέλλουσα ενώπιον του δικαστηρίου.
Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει εκ νέου την εκδίκαση για λίγες ημέρες, προκειμένου να κληθεί στο ακροατήριο η ίδια η καταγγέλλουσα δημοσιογράφος και να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.
Παράλληλα, η έδρα αποφάσισε να παραμείνει σε ισχύ ο περιοριστικός όρος που είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο σύζυγο περί απαγόρευσης προσέγγισης της οικογενειακής εστίας.
Κατά τη σημερινή διαδικασία στο ακροατήριο εμφανίστηκε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την παρουσιάστρια, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, η παράσταση έγινε για τυπικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα της παρουσιάστριας και φερόμενης ως παθούσας να τοποθετηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.
Στη συνέχεια, ο συνήγορός της υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν είχε την έκταση που απαιτείται ώστε να υπαχθεί στις διατάξεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη σε βάρος της εντολέα του.
«Το περιστατικό δεν είχε αυτή την έκταση για να εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπήρξε σωματική βλάβη» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο συνήγορος του κατηγορούμενου έκανε λόγο για «ένα λεκτικό επεισόδιο εκατέρωθεν». Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε απαραίτητη την παρουσία της ίδιας της παρουσιάστριας, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του ακροατηρίου και να περιγράψει η ίδια όσα συνέβησαν.
«Πρέπει να έρθει ενόψει και της φύσης του αδικήματος εδώ να τα πει» επισήμανε η πρόεδρος του δικαστηρίου σημειώνοντας πως ούτε υπεύθυνη δήλωση από μόνη της αρκεί για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η καταγγελία.
«Μια υπεύθυνη δήλωση μπορεί να είναι και προϊόν απειλής ή κάτι άλλο. Όπως καλούμε όλες τις γυναίκες εδώ, πρέπει να έρθει να μας τα πει η ίδια ώστε το δικαστήριο να σχηματίσει δικανική πεποίθηση» είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος.
Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να καταθέσει η καταγγέλλουσα ενώπιον του δικαστηρίου.
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