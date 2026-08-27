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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Χρυσόκαστρο Καβάλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:15.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Παγγαίου, με την παροχή υδροφόρων οχημάτων.
Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:15.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Παγγαίου, με την παροχή υδροφόρων οχημάτων.
Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
UPD:
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