Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καβάλα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Χρυσόκαστρο Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:15.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Παγγαίου, με την παροχή υδροφόρων οχημάτων.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
UPD:

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