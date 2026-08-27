Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πάρνηθα Μπάζα Αχαρνές

Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες

Το όχημα εντοπίστηκε από το προσωπικό πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια περιπολίας

Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες
24 ΣΧΟΛΙΑ

Περιστατικό παράνομης απόρριψης ογκωδών αντικειμένων και μπαζών καταγράφηκε στις Αχαρνές, με το προσωπικό πυρασφάλειας του Δήμου να εντοπίζει άτομα την ώρα που άδειαζαν ολόκληρο φορτηγό σε αραιοκατοικημένη περιοχή στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια περιπολίας που πραγματοποιούσε το προσωπικό πυρασφάλειας του Δήμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρμόδιοι εντόπισαν το όχημα σε περιοχή κοντά στους πρόποδες της Πάρνηθας, με τους επιβαίνοντες να απορρίπτουν μπάζα και ογκώδη αντικείμενα, τα οποία φαίνεται να προέρχονταν από εργασίες ανακαίνισης.

Άμεσα ενημερώθηκε η Δημοτική Αστυνομία και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι τα άτομα προέρχονται από άλλον δήμο και δραστηριοποιούνται στον χώρο των ανακαινίσεων.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες
Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες
Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες
Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες
Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες
Μετέτρεψαν τους πρόποδες της Πάρνηθας σε χωματερή με μπάζα από ανακαινίσεις, δείτε φωτογραφίες

24 ΣΧΟΛΙΑ

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