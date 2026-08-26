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Δύο συλλήψεις στη Σαντορίνη: Κατηγορούνται ότι έδωσαν αλκοόλ σε ανήλικη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Δύο συλλήψεις στη Σαντορίνη: Κατηγορούνται ότι έδωσαν αλκοόλ σε ανήλικη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η ανήλικη χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας
Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου 2026 συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού ένας 37χρονος ημεδαπός και ένας 39χρονος αλλοδαπός.
Οι δύο άνδρες είναι ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και μίνι μάρκετ, αντίστοιχα, στα οποία, όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, επετράπη η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικη.
Η ανήλικη χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου 2026 συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας του νησιού ένας 37χρονος ημεδαπός και ένας 39χρονος αλλοδαπός.
Οι δύο άνδρες είναι ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και μίνι μάρκετ, αντίστοιχα, στα οποία, όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, επετράπη η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικη.
Η ανήλικη χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.
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