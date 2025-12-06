Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Οι δολοφονίες που άλλαξαν τον χάρτη της Greek Mafia: Η ματωμένη διαδρομή ξεκίνησε από τον αρχινονό Στεφανάκο και έφτασε μέχρι τον Ζαμπούνη που γάζωσαν με 97 σφαίρες
Οι δολοφονίες που άλλαξαν τον χάρτη της Greek Mafia: Η ματωμένη διαδρομή ξεκίνησε από τον αρχινονό Στεφανάκο και έφτασε μέχρι τον Ζαμπούνη που γάζωσαν με 97 σφαίρες
Επτά χρόνια πριν, ένα ηγετικό στέλεχος που ανήκε σε μια από τις πέντε ομάδες που διαφέντευαν τότε τις τύχες της Greek Mafia, αποφάσισε να αλλαξοπιστήσει - Έκτοτε μετράμε 34 και πλέον δολοφονίες που περιλαμβάνουν ηγετικά στελέχη όπως τον «Νονό των νονών», τον Γιάννη Σκαφτούρο, τον Καπέ και εσχάτως τον Ζαμπούνη
Πριν από εφτά χρόνια -η μέρα και ο μήνας παραμένουν άγνωστα στον πολύ κόσμο- ένα ηγετικό στέλεχος που ανήκε σε μια από τις πέντε ομάδες που διαφέντευαν τότε τις τύχες της Greek Mafia, αποφάσισε να «αλλαξοπιστήσει», κυριολεκτικά εν μια νυκτί.
Οι συνέπειες μετά από εκείνη την «προδοσία» όπως χαρακτηρίσθηκε για πολλούς -φυγή την είπαν κάποιοι άλλοι- ήταν άμεσες, κατακλυσμιαίες και άλλαξαν τον χάρτη της ελληνικής Καμόρα. Αν συμπεριλάβεις αστικούς μύθους, πηγές της ΕΛΑΣ, ανθρώπους της νύχτας και μαφιόζους, από την ημέρα που ο «Ιούδας» όπως τον αποκάλεσαν «πρόδωσε» την φατρία του, οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν σαν το χαλάζι.
Έκτοτε μετράμε τριάντα τέσσερις και πλέον δολοφονίες στους κόλπους της Greek Mafia που περιλαμβάνουν πολλά μικρά «κεφάλια», έναν δημοσιογράφο και φυσικά ηγετικά στελέχη όπως τον «Νονό των νονών» Βασίλη Στεφανάκο, τον Γιάννη Σκαφτούρο, τον Καπέ και εσχάτως τον Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν» μεταξύ άλλων. Ο τελευταίος εικάζεται ότι ήταν το πιο ακριβό συμβόλαιο δολοφονίας που βγήκε για έναν νονό, ο οποίος μετά την δολοφονία του Ρουμπέτη -ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του- έμοιαζε να είναι το απόλυτο αφεντικό στον χώρο της Greek Mafia. Τελικά όμως μετά από σχεδόν εκατό σφαίρες που δέχτηκε αποδείχτηκε ότι δεν ήταν…
Ακούγεται παράξενο ένας νονός της νύχτας σαν το Βασίλη Στεφανάκο να είχε ανηρτημένη στο Facebook την φράση του Φρίντριχ Νίτσε «Οι συνέπειες των πράξεων μας, μας αρπάζουν από τον λαιμό. Τους είναι αδιάφορο αν στο μεταξύ έχουμε γίνει καλύτεροι». Δυστυχώς για τον ίδιο έμελλε να αποδειχτεί προφητική το απόγευμα της 3ης Ιανουαρίου του 2018, στο Χαϊδάρι, όταν ο «Νονός των νονών» για πολλούς γαζώθηκε από το Καλάσνικοφ του εκτελεστή του, μέσα στην θωρακισμένη ΒΜW του.
Εκεί έμελλε να γραφτεί το ματωμένο τέλος της μυθιστορηματικής και ενίοτε βίαιης ζωής του, που τα είχε όλα στον υπερθετικό βαθμό γι’ αυτόν τον Μανιάτη που δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του, ένοιωθε άτρωτος και δεν φοβόταν. Ίσως να πίστευε ότι κανείς δεν θα τολμούσε μια επίθεση εναντίον του, ότι κάποιοι θα είχαν απλά ξεχάσει αυτόν, το αφεντικό των αφεντικών της Ελληνικής μαφίας.
Τελικά όμως, αυτοί οι «κάποιοι» τον θυμήθηκαν…
Οι ρεπόρτερ του αστυνομικού ρεπορτάζ εκείνο το βράδυ μάταια έψαχναν ένα επίσημο βιογραφικό του Βασίλη Στεφανάκου, γιατί απλά δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ο θρύλος που είχε χτίσει ως ο «σκληρός της νύχτας», αυτός που γεννήθηκε όταν μπήκε δυναμικά στον χώρο της Greek Mafia διεκδικώντας αυτό που πίστευε ότι πρέπει να έχει. Έξυπνος, αποφασιστικός και προσεχτικός στις κινήσεις του, βρέθηκε να έχει στην κατοχή του εκθέσεις αυτοκινήτων, νυχτερινούς ναούς και λεφτά που αποκτήθηκαν με άλλους τρόπους.
Κάτι που δεν τον ένοιαζε καθόλου, από την στιγμή που πέρασε στην αντίπερα όχθη και μπήκε στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες, πληρώνοντας ακριβά την επιλογή του να εισέλθει στον χώρο της παρανομίας. Λάτρης του ωραίου φύλου, ο σκληρός της νύχτας εντρύφησε με πάθος σε ουκ ολίγες σχέσεις, άλλες σύντομες και άλλες πολύχρονες, σεβόμενος όμως πάντα τις γυναίκες που είχε δίπλα του.
Οι συνέπειες μετά από εκείνη την «προδοσία» όπως χαρακτηρίσθηκε για πολλούς -φυγή την είπαν κάποιοι άλλοι- ήταν άμεσες, κατακλυσμιαίες και άλλαξαν τον χάρτη της ελληνικής Καμόρα. Αν συμπεριλάβεις αστικούς μύθους, πηγές της ΕΛΑΣ, ανθρώπους της νύχτας και μαφιόζους, από την ημέρα που ο «Ιούδας» όπως τον αποκάλεσαν «πρόδωσε» την φατρία του, οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν σαν το χαλάζι.
Έκτοτε μετράμε τριάντα τέσσερις και πλέον δολοφονίες στους κόλπους της Greek Mafia που περιλαμβάνουν πολλά μικρά «κεφάλια», έναν δημοσιογράφο και φυσικά ηγετικά στελέχη όπως τον «Νονό των νονών» Βασίλη Στεφανάκο, τον Γιάννη Σκαφτούρο, τον Καπέ και εσχάτως τον Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν» μεταξύ άλλων. Ο τελευταίος εικάζεται ότι ήταν το πιο ακριβό συμβόλαιο δολοφονίας που βγήκε για έναν νονό, ο οποίος μετά την δολοφονία του Ρουμπέτη -ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του- έμοιαζε να είναι το απόλυτο αφεντικό στον χώρο της Greek Mafia. Τελικά όμως μετά από σχεδόν εκατό σφαίρες που δέχτηκε αποδείχτηκε ότι δεν ήταν…
Ακούγεται παράξενο ένας νονός της νύχτας σαν το Βασίλη Στεφανάκο να είχε ανηρτημένη στο Facebook την φράση του Φρίντριχ Νίτσε «Οι συνέπειες των πράξεων μας, μας αρπάζουν από τον λαιμό. Τους είναι αδιάφορο αν στο μεταξύ έχουμε γίνει καλύτεροι». Δυστυχώς για τον ίδιο έμελλε να αποδειχτεί προφητική το απόγευμα της 3ης Ιανουαρίου του 2018, στο Χαϊδάρι, όταν ο «Νονός των νονών» για πολλούς γαζώθηκε από το Καλάσνικοφ του εκτελεστή του, μέσα στην θωρακισμένη ΒΜW του.
Ο άνθρωπος με το βλέμμα που «σκότωνε»
Εκεί έμελλε να γραφτεί το ματωμένο τέλος της μυθιστορηματικής και ενίοτε βίαιης ζωής του, που τα είχε όλα στον υπερθετικό βαθμό γι’ αυτόν τον Μανιάτη που δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του, ένοιωθε άτρωτος και δεν φοβόταν. Ίσως να πίστευε ότι κανείς δεν θα τολμούσε μια επίθεση εναντίον του, ότι κάποιοι θα είχαν απλά ξεχάσει αυτόν, το αφεντικό των αφεντικών της Ελληνικής μαφίας.
Τελικά όμως, αυτοί οι «κάποιοι» τον θυμήθηκαν…
Οι ρεπόρτερ του αστυνομικού ρεπορτάζ εκείνο το βράδυ μάταια έψαχναν ένα επίσημο βιογραφικό του Βασίλη Στεφανάκου, γιατί απλά δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ο θρύλος που είχε χτίσει ως ο «σκληρός της νύχτας», αυτός που γεννήθηκε όταν μπήκε δυναμικά στον χώρο της Greek Mafia διεκδικώντας αυτό που πίστευε ότι πρέπει να έχει. Έξυπνος, αποφασιστικός και προσεχτικός στις κινήσεις του, βρέθηκε να έχει στην κατοχή του εκθέσεις αυτοκινήτων, νυχτερινούς ναούς και λεφτά που αποκτήθηκαν με άλλους τρόπους.
Κάτι που δεν τον ένοιαζε καθόλου, από την στιγμή που πέρασε στην αντίπερα όχθη και μπήκε στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες, πληρώνοντας ακριβά την επιλογή του να εισέλθει στον χώρο της παρανομίας. Λάτρης του ωραίου φύλου, ο σκληρός της νύχτας εντρύφησε με πάθος σε ουκ ολίγες σχέσεις, άλλες σύντομες και άλλες πολύχρονες, σεβόμενος όμως πάντα τις γυναίκες που είχε δίπλα του.
Αρραβωνιάστηκε μια φορά, παντρεύτηκε την Κατερίνα Θωμαϊδου ενώ ήταν φυλακισμένος στην Λάρισα το 2010 -είχε αποκτήσει έναν γιο μαζί της- ενώ διατηρούσε πολύχρονη σχέση και με δημοσιογράφο, η οποία του χάρισε μια κόρη. Για τους ανθρώπους που τον ήξεραν, ήταν ένας ντόμπρος άνδρας που δεν έπαιρνε τον λόγο του πίσω ενώ για τους φίλους του μπορούσε να κάνει τα πάντα αν του ζητούσαν βοήθεια. Υπάρχει φυσικά και η άλλη όψη του νομίσματος, αφού η ΕΛ.ΑΣ τον θεωρούσε ως έναν από τους μεγαλύτερους νονούς της νύχτας και αρχηγικό μέλος της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης που έδρασε ποτέ στην χώρα μας.
Κατηγορήθηκε για επιθέσεις με βόμβες, για τοκογλυφία, για εκβιασμούς, για προστασία, για συμβόλαια θανάτου και για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες και αποδράσεις.
Με βλέμμα που όταν ήθελε «σκότωνε» ο Στεφανάκος δεν φημιζόταν παλιότερα για την ψυχραιμία του, ειδικά όταν ένοιωθε ότι κάποιος τον πρόσβαλε και η ιστορία που ακολουθεί είναι χαρακτηριστική.
Πρωταγωνιστής της; Ένας άτυχος οδηγός, που είχε σταματήσει πίσω από τον Μανιάτη νονό σε ένα φανάρι, όταν αγνοώντας ποιος είναι μπροστά του άρχισε να κορνάρει όταν άναψε το πράσινο. Ο Στεφανάκος που έστελνε ένα μήνυμα στο κινητό, δεν έδωσε σημασία, παρά μόνο όταν άκουσε τον οδηγό να τον προσφωνεί με την πιο γνωστή ελληνική βρισιά: «Άντε ρε μαλ@@α, κουνήσου...».
Κουνήθηκε και παραδόξως όπως εξομολογήθηκε off the record λίγα χρόνια μετά σε δημοσιογράφο διαπίστωσε ότι δεν οπλοφορούσε, οπότε βγήκε από το αυτοκίνητο με όπλο μια...πένα. Με αυτήν μαχαίρωσε τον άτυχο οδηγό και έφυγε -ευτυχώς ο άνθρωπος έζησε- ενώ λίγο αργότερα μετάνιωσε για ότι είχε κάνει και αποφάσισε να είναι πιο ψύχραιμος. «Έβαλα την πένα, ματωμένη όπως ήταν σε μια πλαστική σακούλα» είπε στον δημοσιογράφο «και από τότε την έχω πάντα μαζί μου για να μου υπενθυμίζει ότι πρέπει να συγκρατώ τα νεύρα μου». Μετά την έβγαλε και του την έδειξε, ώστε να μην έχει καμία αμφιβολία!
Δήλωνε πάντα επιχειρηματίας, ακόμη και όταν τον συνέλαβαν το 2007, τότε που άρχισε η «διαμονή» του σε κατά τόπους σωφρονιστικά ιδρύματα. Πέρασε από το Μαλανδρίνο, τα Τρίκαλα, την Λάρισα και τον Δομοκό πριν καταλήξει στον Κορυδαλλό. Ο σκληρός από τη Μάνη αποφυλακίσθηκε, στις 12 Αυγούστου του 2016 μετά από εννιά χρόνια εγκλεισμού και επέστρεψε στο Χαϊδάρι, στις δουλειές του και σε μια άλλη ζωή, που είχε όμορφες στιγμές με τα παιδιά του, τα οποία λάτρευε και μια καθημερινότητα που είχε ξεχάσει.
Δήλωνε πάντα αριστερός, ψήφιζε πάντα ΚΚΕ Εσωτερικού και τα παράγωγά του αργότερα ενώ στην φυλακή είχε στενές σχέσεις με τα μέλη των «Πυρήνων της Φωτιάς». Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε δηλώσει ότι «υπολογίζω τους πάντες αλλά δεν φοβάμαι» κάτι που ίσχυε πραγματικά λένε άνθρωποι που τον έχουν γνωρίσει. Στην προσωπική του σελίδα στο facebook ήταν πάρα πολλά τα σχόλια που άρχισαν να ανεβαίνουν λίγες ώρες μετά την μαφιόζικη εκτέλεση του ανθρώπου που πίστευε ότι κανείς ίσως, όσο και αν το ήθελε, δεν θα τολμούσε να βγάλει συμβόλαιο θανάτου με το όνομά του.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εμπεριείχε την φράση «Ορφάνεψαν τα παντελόνια απόψε…».
Μετά τον Στεφανάκο οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν σαν το χαλάζι στους κόλπους των μαφιόζων σκοτώνοντας μικρά και μεγάλα κεφάλια ενώ η επόμενη χρονιά φεύγει αφήνοντας πίσω της άφθονο αίμα από άτομα που ανήκαν σε διάφορες φατρίες της Ελληνικής Μαφίας. Το 2020 εισέρχεται και περνάει σχετικά ήρεμα μέχρι τον Δεκέμβριο με το θέμα του κορωνοϊού να κυριαρχεί και τα Καλάσνικοφ να ξαποσταίνουν προσωρινά. Στις 9 του μήνα, σε μια Αθήνα που ετοιμάζεται για τα πρώτα «μουγκά» Χριστούγεννα λόγω της πανδημίας ο ακήρυχτος πόλεμος της Greek Mafia επανέρχεται στο προσκήνιο, στα Βριλήσσια.
Ένας άνδρας που περπατάει στην οδό Υμηττού γαζώνεται από εκτελεστή σε διερχόμενο αυτοκίνητο και λίγη ώρα αργότερα τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά αφού έγινε η αναγνώρισή του. «Φάγανε τον Καπέ, φάγανε τον Καπέ» είναι οι τρεις λέξεις που κυριαρχούν για την εκτέλεση του 56χρονου νονού της νύχτας Κώστα Καπέ-Καπετανάκη.
Παλιός γνώριμος των αρχών, όχι μόνο από την ληστεία στη Γαλακτοβιομηχανία «ΔΕΛΤΑ» το 2001 με λεία 169.000.000 δραχμές αλλά και από την συμμετοχή του στην περιώνυμη ομάδα που αποκαλέστηκε «Συνδικάτο του Εγκλήματος», ο Καπές είχε ένα αρκετά ογκώδη φάκελο. Η συγκεκριμένη ομάδα σύμφωνα με την Ασφάλεια Αττικής είχε προχωρήσει στις δολοφονίες 11 ανθρώπων, ενώ το θύμα είχε εμπλακεί στην δολοφονία του «εκτελεστή» του Συνδικάτου Βασίλη Σούρλα, το πτώμα του οποίου είχε βρεθεί το 1996 στον Ωρωπό.
Στο «πλούσιο» βιογραφικό του προσθέστε μεταξύ άλλων ληστείες και εκβιασμούς ενώ το όνομά του είχε απασχολήσει την Δίωξη Εκβιαστών και υπήρχε στην δικογραφία της ΕΥΠ για διαφθορά στην Ελληνική Αστυνομία και προστασία οίκων ανοχής. Διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Μάλαμα αφού ανήκαν στην ίδια ομάδα και όπως φάνηκε ήταν ο επόμενος στη λίστα των συμβολαίων θανάτου για το μεγάλο ξεκαθάρισμα στους κόλπους της Ελληνικής Μαφίας.
Ο Γιάννης Σκαφτούρος τον χειμώνα του 2022 κρυβόταν επί μήνες ακόμη και σε σπηλιές, επειδή ως νονός παλαιάς κοπής ήξερε ότι ήταν ο επόμενος στην λίστα του αίματος που είχε ανοίξει πριν από έξι χρόνια. Γι΄ αυτό πρόσεχε πολύ τις κινήσεις του, λαμβάνοντας δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αλλάζοντας συνεχώς κρησφύγετα στα οποία απέφευγε να μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όταν αποφάσισε να χαλαρώσει για λίγο, έζησε το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, αφού δεν υπολόγισε ότι εδώ και καιρό στους κόλπους της Ελληνικής Μαφίας έχει χαθεί η έννοια της λέξης «τιμή» ή «μπέσα» για να ειπωθεί πιο λαϊκά. Οι σφαίρες πλέον έπεφταν σαν το χαλάζι, ασχέτως αν στο σκηνικό θα υπήρχαν και παράπλευρες απώλειες ή μικρά παιδιά μπροστά σε μια εκτέλεση.
Παλιότερα ένα συμβόλαιο θανάτου δεν εκτελούνταν αν το θύμα ήταν μαζί με τη γυναίκα του ή τα παιδιά του, αλλά μόνο όταν οι εκτελεστές τον έβρισκαν μόνο του. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα, 25 Απριλίου του 2022, όταν οι εκτελεστές του Σκαφτούρου προσέγγισαν το πατρικό του σπίτι, γνωρίζοντας ότι λόγω της ημέρας, οι σωματοφύλακες του θα έρχονταν το απόγευμα. Ο Σκαφτούρος γαζώθηκε από ριπές Καλάσνικοφ μπροστά στα μάτια της κόρης του, των εγγονιών του και στενών συγγενών του από δύο τουλάχιστον εκτελεστές που μπήκαν στην αυλή του πατρικού του στα Σκούρτα Βοιωτίας.
«Πέστε κάτω, πέστε κάτω» φώναξαν πριν αρχίσουν να πυροβολούν με Καλάσνικοφ το βαρύ όνομα της νύχτας, που σωριάστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η 22χρονη κόρη του και ο 45χρονος συμπέθερος του, τραυματίστηκαν ελαφρά από τις σφαίρες των δύο δολοφόνων του «Θείου Τζο» όπως αποκαλούσαν έναν εκ των τελευταίων νονών, οι οποίοι φορούσαν κράνη, είχαν τουλάχιστον άλλους δύο συνεργούς και η προφορά τους παρέπεμπε σε αλλοδαπούς, πιθανόν Αλβανούς.
Γνώστες του θέματος εικάζουν ότι κάποιος από το περιβάλλον του Σκαφτούρου, μπορεί να «κελάηδησε» για το μέρος στο οποίο θα βρισκόταν το Πάσχα, που ήταν ιδανική χρονικά στιγμή για ένα τέτοιας εμβέλειας χτύπημα. «Καίριο» μεν αφού είχε στόχο έναν ισχυρό νονό της Greek Mafia, όχι όμως το τελευταίο σε αυτό τον ματωμένο κύκλο που είχε ανοίξει πλέον για τα καλά και άρχισε να περιλαμβάνει όλο και πιο ηχηρά ονόματα.
Κατόπιν στρέφεται και πυροβολεί δύο φορές τον Ρουμπέτη, όμως ο κουμπάρος του «ταξιτζή» που δεν έχει πεθάνει σέρνεται στο έδαφος αιμόφυρτος, οπότε τον πλησιάζει και τον αποτελειώνει. Ταυτόχρονα εμφανίζεται ο δεύτερος εκτελεστής που εστιάζει το πυρ του στον Ρουμπέτη, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου. Δεν θα το καταφέρει ποτέ, αφού δέχεται καταιγισμό πυρών από τους δύο άνδρες που αντιλαμβάνονται ότι το θύμα τους είναι νεκρό, όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να τσουλάει μόνο του προς τα πίσω.
Εξαφανίζονται άμεσα και σε λίγες ώρες η διπλή εκτέλεση είναι πρώτο θέμα συζήτησης στους κύκλους της ελληνικής μαφίας, αφού ο Ρουμπέτης δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Θεωρούνταν το πρωτοπαλίκαρο του Βασίλη Στεφανάκου και του Γιάννη Σκαφτούρου, ένας σκληρός της νύχτας που τον Ιούνιο του 2010 φέρεται ότι προσπάθησε να εκτελέσει τον Διονύση Ντούρο. Ο τελευταίος που δεν ήταν άγνωστος στις αρχές, καθόταν έξω από το καφενείο του πατέρα του στο χωριό Ροβιάτα Ηλείας, όταν ένα άτομο που επέβαινε σε μηχανή, τον πυροβόλησε αρκετές φορές στο κεφάλι και τη κοιλιακή χώρα.
Ο Ντούρος θα γλιτώσει βαρύτατα τραυματισμένος και θα «δείξει» στις αρχές τον Βασίλη Ρουμπέτη, ως τον άνθρωπο που τον πυροβόλησε, ο οποίος θα συλληφθεί και θα προφυλακιστεί. Το 2017 καταδικάζεται σε 12 χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση αλλά πήρε αναστολή μέχρι η υπόθεση να εκδικαστεί στο Εφετείο, οπότε κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ο Ρουμπέτης κουβαλούσε άλλη μια καταδίκη για την δολοφονία του φιλάθλου Μιχάλη Φιλόπουλου, αλλά όπως και στην περίπτωση του Ντούρου, παρέμεινε ελεύθερος μέχρι το Εφετείο που ήταν προγραμματισμένο για τις 19 Ιουνίου του 2023.
Δώδεκα μέρες πριν από τη δίκη του κάποιοι τον «δίκασαν» για άλλα πεπραγμένα του και τον εκτέλεσαν με Καλάσνικοφ, βάζοντας τέλος στην πλούσια δράση που είχε αναπτύξει στα κυκλώματα της νύχτας, του λαθρεμπορίου καυσίμων και της προστασίας μαγαζιών.
Το τζάμι του οδηγού γίνεται θρύψαλα, το κορμί του Ζαμπούνη δέχεται αλλεπάλληλες ριπές, ο γεμιστήρας αδειάζει και ο εκτελεστής ξαναγεμίζει για να ρίξει. Ο συνεργός του πυροβολεί από το πίσω παρμπρίζ την θέση του οδηγού και όταν σταματάει, ο πρώτος επανέρχεται, αδειάζει ξανά το Καλάσνικοφ και δίνει τη σειρά του στον άλλο που έρχεται στην πόρτα του συνοδηγού και πυροβολεί άλλον έναν γύρο. Το σώμα του «Ζαμπόν» -το παρατσούκλι του Ζαμπούνη- έχει δεχτεί πάνω από ενενήντα πέντε σφαίρες, όταν ένας εκ των δύο εκτελεστών, ανοίγει την πόρτα και με πιστόλι του δίνει δύο χαριστικές βολές οι οποίες ήταν μάλλον αχρείαστες.
Όταν οι αστυνομικοί φθάνουν στον τόπο της δολοφονίας, το άψυχο σώμα του νονού είναι διάτρητο από σφαίρες και έχει γείρει δεξιά προς τη θέση του συνοδηγού. Το θύμα ήταν άσπονδος εχθρός του Βασίλη Ρουμπέτη που «έφυγε» πρώτος τελικά, ενώ είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στον Πειραιά πριν από πέντε χρόνια, όταν ο Ζαμπούνης έβγαινε από τα γραφεία ναυτιλιακής εταιρίας. Τότε γλίτωσε αφού το όπλο του παρολίγον εκτελεστή του μπλόκαρε με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το «χτύπημα», ενώ ο νονός της Greek Mafia δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από ομάδα ανδρών της ΔΙΑΣ που έφτασαν σε χρόνο dt στο σημείο.
Η δολοφονία του Ζαμπούνη έλαβε χώρα την στιγμή που ο «Ζαμπόν» φάνταζε ως το πλέον ισχυρό στέλεχος της «νύχτας» και εις εκ των βασικών πρωταγωνιστών σε ένα χορό εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με πλείστα δημοσιεύματα.
Από την στιγμή που εκτελέστηκε ο Ρουμπέτης, ο αρχινονός για πολλούς πλέον, ένιωσε πιο ήρεμος και σταδιακά μείωνε τα μέτρα προστασίας του, έχοντας όλο και λιγότερους άνδρες να τον συνοδεύουν. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, είχε συνήθως έναν σωματοφύλακα να προπορεύεται, ενώ πολλές φορές επέλεγε να πηγαίνει εντελώς μόνος του σε ραντεβού. Ακόμη και στελέχη της ΕΛΑΣ φέρεται να ήταν βέβαιοι ότι μετά την δολοφονία Ρουμπέτη, ο Ζαμπούνης δεν κινδύνευε, αγνοώντας ίσως την έννοια του όρου «απρόβλεπτος» σε αυτόν τον κύκλο του αίματος που δεν λέει να κλείσει εδώ και εννιά χρόνια.
Κατηγορήθηκε για επιθέσεις με βόμβες, για τοκογλυφία, για εκβιασμούς, για προστασία, για συμβόλαια θανάτου και για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες και αποδράσεις.
Με βλέμμα που όταν ήθελε «σκότωνε» ο Στεφανάκος δεν φημιζόταν παλιότερα για την ψυχραιμία του, ειδικά όταν ένοιωθε ότι κάποιος τον πρόσβαλε και η ιστορία που ακολουθεί είναι χαρακτηριστική.
Πρωταγωνιστής της; Ένας άτυχος οδηγός, που είχε σταματήσει πίσω από τον Μανιάτη νονό σε ένα φανάρι, όταν αγνοώντας ποιος είναι μπροστά του άρχισε να κορνάρει όταν άναψε το πράσινο. Ο Στεφανάκος που έστελνε ένα μήνυμα στο κινητό, δεν έδωσε σημασία, παρά μόνο όταν άκουσε τον οδηγό να τον προσφωνεί με την πιο γνωστή ελληνική βρισιά: «Άντε ρε μαλ@@α, κουνήσου...».
Η ματωμένη πένα
Κουνήθηκε και παραδόξως όπως εξομολογήθηκε off the record λίγα χρόνια μετά σε δημοσιογράφο διαπίστωσε ότι δεν οπλοφορούσε, οπότε βγήκε από το αυτοκίνητο με όπλο μια...πένα. Με αυτήν μαχαίρωσε τον άτυχο οδηγό και έφυγε -ευτυχώς ο άνθρωπος έζησε- ενώ λίγο αργότερα μετάνιωσε για ότι είχε κάνει και αποφάσισε να είναι πιο ψύχραιμος. «Έβαλα την πένα, ματωμένη όπως ήταν σε μια πλαστική σακούλα» είπε στον δημοσιογράφο «και από τότε την έχω πάντα μαζί μου για να μου υπενθυμίζει ότι πρέπει να συγκρατώ τα νεύρα μου». Μετά την έβγαλε και του την έδειξε, ώστε να μην έχει καμία αμφιβολία!
Δήλωνε πάντα επιχειρηματίας, ακόμη και όταν τον συνέλαβαν το 2007, τότε που άρχισε η «διαμονή» του σε κατά τόπους σωφρονιστικά ιδρύματα. Πέρασε από το Μαλανδρίνο, τα Τρίκαλα, την Λάρισα και τον Δομοκό πριν καταλήξει στον Κορυδαλλό. Ο σκληρός από τη Μάνη αποφυλακίσθηκε, στις 12 Αυγούστου του 2016 μετά από εννιά χρόνια εγκλεισμού και επέστρεψε στο Χαϊδάρι, στις δουλειές του και σε μια άλλη ζωή, που είχε όμορφες στιγμές με τα παιδιά του, τα οποία λάτρευε και μια καθημερινότητα που είχε ξεχάσει.
Δήλωνε πάντα αριστερός, ψήφιζε πάντα ΚΚΕ Εσωτερικού και τα παράγωγά του αργότερα ενώ στην φυλακή είχε στενές σχέσεις με τα μέλη των «Πυρήνων της Φωτιάς». Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε δηλώσει ότι «υπολογίζω τους πάντες αλλά δεν φοβάμαι» κάτι που ίσχυε πραγματικά λένε άνθρωποι που τον έχουν γνωρίσει. Στην προσωπική του σελίδα στο facebook ήταν πάρα πολλά τα σχόλια που άρχισαν να ανεβαίνουν λίγες ώρες μετά την μαφιόζικη εκτέλεση του ανθρώπου που πίστευε ότι κανείς ίσως, όσο και αν το ήθελε, δεν θα τολμούσε να βγάλει συμβόλαιο θανάτου με το όνομά του.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εμπεριείχε την φράση «Ορφάνεψαν τα παντελόνια απόψε…».
Μετά τον Στεφανάκο οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν σαν το χαλάζι στους κόλπους των μαφιόζων σκοτώνοντας μικρά και μεγάλα κεφάλια ενώ η επόμενη χρονιά φεύγει αφήνοντας πίσω της άφθονο αίμα από άτομα που ανήκαν σε διάφορες φατρίες της Ελληνικής Μαφίας. Το 2020 εισέρχεται και περνάει σχετικά ήρεμα μέχρι τον Δεκέμβριο με το θέμα του κορωνοϊού να κυριαρχεί και τα Καλάσνικοφ να ξαποσταίνουν προσωρινά. Στις 9 του μήνα, σε μια Αθήνα που ετοιμάζεται για τα πρώτα «μουγκά» Χριστούγεννα λόγω της πανδημίας ο ακήρυχτος πόλεμος της Greek Mafia επανέρχεται στο προσκήνιο, στα Βριλήσσια.
Να περάσει ο επόμενος
Ένας άνδρας που περπατάει στην οδό Υμηττού γαζώνεται από εκτελεστή σε διερχόμενο αυτοκίνητο και λίγη ώρα αργότερα τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά αφού έγινε η αναγνώρισή του. «Φάγανε τον Καπέ, φάγανε τον Καπέ» είναι οι τρεις λέξεις που κυριαρχούν για την εκτέλεση του 56χρονου νονού της νύχτας Κώστα Καπέ-Καπετανάκη.
Παλιός γνώριμος των αρχών, όχι μόνο από την ληστεία στη Γαλακτοβιομηχανία «ΔΕΛΤΑ» το 2001 με λεία 169.000.000 δραχμές αλλά και από την συμμετοχή του στην περιώνυμη ομάδα που αποκαλέστηκε «Συνδικάτο του Εγκλήματος», ο Καπές είχε ένα αρκετά ογκώδη φάκελο. Η συγκεκριμένη ομάδα σύμφωνα με την Ασφάλεια Αττικής είχε προχωρήσει στις δολοφονίες 11 ανθρώπων, ενώ το θύμα είχε εμπλακεί στην δολοφονία του «εκτελεστή» του Συνδικάτου Βασίλη Σούρλα, το πτώμα του οποίου είχε βρεθεί το 1996 στον Ωρωπό.
Στο «πλούσιο» βιογραφικό του προσθέστε μεταξύ άλλων ληστείες και εκβιασμούς ενώ το όνομά του είχε απασχολήσει την Δίωξη Εκβιαστών και υπήρχε στην δικογραφία της ΕΥΠ για διαφθορά στην Ελληνική Αστυνομία και προστασία οίκων ανοχής. Διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Μάλαμα αφού ανήκαν στην ίδια ομάδα και όπως φάνηκε ήταν ο επόμενος στη λίστα των συμβολαίων θανάτου για το μεγάλο ξεκαθάρισμα στους κόλπους της Ελληνικής Μαφίας.
Ο Γιάννης Σκαφτούρος τον χειμώνα του 2022 κρυβόταν επί μήνες ακόμη και σε σπηλιές, επειδή ως νονός παλαιάς κοπής ήξερε ότι ήταν ο επόμενος στην λίστα του αίματος που είχε ανοίξει πριν από έξι χρόνια. Γι΄ αυτό πρόσεχε πολύ τις κινήσεις του, λαμβάνοντας δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αλλάζοντας συνεχώς κρησφύγετα στα οποία απέφευγε να μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το τέλος του «Θείου Τζο» στα Σκούρτα Βοιωτίας
Όταν αποφάσισε να χαλαρώσει για λίγο, έζησε το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, αφού δεν υπολόγισε ότι εδώ και καιρό στους κόλπους της Ελληνικής Μαφίας έχει χαθεί η έννοια της λέξης «τιμή» ή «μπέσα» για να ειπωθεί πιο λαϊκά. Οι σφαίρες πλέον έπεφταν σαν το χαλάζι, ασχέτως αν στο σκηνικό θα υπήρχαν και παράπλευρες απώλειες ή μικρά παιδιά μπροστά σε μια εκτέλεση.
Παλιότερα ένα συμβόλαιο θανάτου δεν εκτελούνταν αν το θύμα ήταν μαζί με τη γυναίκα του ή τα παιδιά του, αλλά μόνο όταν οι εκτελεστές τον έβρισκαν μόνο του. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα, 25 Απριλίου του 2022, όταν οι εκτελεστές του Σκαφτούρου προσέγγισαν το πατρικό του σπίτι, γνωρίζοντας ότι λόγω της ημέρας, οι σωματοφύλακες του θα έρχονταν το απόγευμα. Ο Σκαφτούρος γαζώθηκε από ριπές Καλάσνικοφ μπροστά στα μάτια της κόρης του, των εγγονιών του και στενών συγγενών του από δύο τουλάχιστον εκτελεστές που μπήκαν στην αυλή του πατρικού του στα Σκούρτα Βοιωτίας.
«Πέστε κάτω, πέστε κάτω» φώναξαν πριν αρχίσουν να πυροβολούν με Καλάσνικοφ το βαρύ όνομα της νύχτας, που σωριάστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η 22χρονη κόρη του και ο 45χρονος συμπέθερος του, τραυματίστηκαν ελαφρά από τις σφαίρες των δύο δολοφόνων του «Θείου Τζο» όπως αποκαλούσαν έναν εκ των τελευταίων νονών, οι οποίοι φορούσαν κράνη, είχαν τουλάχιστον άλλους δύο συνεργούς και η προφορά τους παρέπεμπε σε αλλοδαπούς, πιθανόν Αλβανούς.
Γνώστες του θέματος εικάζουν ότι κάποιος από το περιβάλλον του Σκαφτούρου, μπορεί να «κελάηδησε» για το μέρος στο οποίο θα βρισκόταν το Πάσχα, που ήταν ιδανική χρονικά στιγμή για ένα τέτοιας εμβέλειας χτύπημα. «Καίριο» μεν αφού είχε στόχο έναν ισχυρό νονό της Greek Mafia, όχι όμως το τελευταίο σε αυτό τον ματωμένο κύκλο που είχε ανοίξει πλέον για τα καλά και άρχισε να περιλαμβάνει όλο και πιο ηχηρά ονόματα.
Η εκτέλεση του «Ταξιτζή»Στις 7 Ιουνίου του 2023 μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα ο Βασίλης Ρουμπέτης, γνωστός ως ο «Ταξιτζής» στους κύκλους της Greek Mafia και όχι μόνο, επιστρέφει μαζί με τον κουμπάρο του Δ.Μ. στην κατοικία του στον Κορυδαλλό. Οδηγεί μια θωρακισμένη Mercedes για την οποία θα ειπωθούν πολλά και όταν ανοίγει την πόρτα του γκαράζ χρησιμοποιώντας μπρελόκ, αυτή κολλάει. Το «κόλλημα» θα αποδειχτεί μοιραίο, αφού την στιγμή που ο κουμπάρος του Ρουμπέτη, κατεβαίνει για να την ανοίξει με τα χέρια του, ο πρώτος εκτελεστής εμφανίζεται και τον «γαζώνει» με ένα Καλάσνικοφ.
Κατόπιν στρέφεται και πυροβολεί δύο φορές τον Ρουμπέτη, όμως ο κουμπάρος του «ταξιτζή» που δεν έχει πεθάνει σέρνεται στο έδαφος αιμόφυρτος, οπότε τον πλησιάζει και τον αποτελειώνει. Ταυτόχρονα εμφανίζεται ο δεύτερος εκτελεστής που εστιάζει το πυρ του στον Ρουμπέτη, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου. Δεν θα το καταφέρει ποτέ, αφού δέχεται καταιγισμό πυρών από τους δύο άνδρες που αντιλαμβάνονται ότι το θύμα τους είναι νεκρό, όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να τσουλάει μόνο του προς τα πίσω.
Εξαφανίζονται άμεσα και σε λίγες ώρες η διπλή εκτέλεση είναι πρώτο θέμα συζήτησης στους κύκλους της ελληνικής μαφίας, αφού ο Ρουμπέτης δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Θεωρούνταν το πρωτοπαλίκαρο του Βασίλη Στεφανάκου και του Γιάννη Σκαφτούρου, ένας σκληρός της νύχτας που τον Ιούνιο του 2010 φέρεται ότι προσπάθησε να εκτελέσει τον Διονύση Ντούρο. Ο τελευταίος που δεν ήταν άγνωστος στις αρχές, καθόταν έξω από το καφενείο του πατέρα του στο χωριό Ροβιάτα Ηλείας, όταν ένα άτομο που επέβαινε σε μηχανή, τον πυροβόλησε αρκετές φορές στο κεφάλι και τη κοιλιακή χώρα.
Ο Ντούρος θα γλιτώσει βαρύτατα τραυματισμένος και θα «δείξει» στις αρχές τον Βασίλη Ρουμπέτη, ως τον άνθρωπο που τον πυροβόλησε, ο οποίος θα συλληφθεί και θα προφυλακιστεί. Το 2017 καταδικάζεται σε 12 χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση αλλά πήρε αναστολή μέχρι η υπόθεση να εκδικαστεί στο Εφετείο, οπότε κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ο Ρουμπέτης κουβαλούσε άλλη μια καταδίκη για την δολοφονία του φιλάθλου Μιχάλη Φιλόπουλου, αλλά όπως και στην περίπτωση του Ντούρου, παρέμεινε ελεύθερος μέχρι το Εφετείο που ήταν προγραμματισμένο για τις 19 Ιουνίου του 2023.
Δώδεκα μέρες πριν από τη δίκη του κάποιοι τον «δίκασαν» για άλλα πεπραγμένα του και τον εκτέλεσαν με Καλάσνικοφ, βάζοντας τέλος στην πλούσια δράση που είχε αναπτύξει στα κυκλώματα της νύχτας, του λαθρεμπορίου καυσίμων και της προστασίας μαγαζιών.
Ενενήντα επτά σφαίρες για τον «Ζαμπόν»Ξημέρωνε Κυριακή 14 Ιανουαρίου του 2024, όταν ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, ένα από τα πιο βαριά ονόματα της Greek Mafia, βγαίνει από ένα βενζινάδικο συμφερόντων του στο Νέο Κόσμο. Είναι μόνος του, χωρίς σωματοφύλακες όταν επιβιβάζεται στην BMW που οδηγεί και δεν φεύγει αμέσως, προφανώς επειδή μίλαγε στο κινητό του ή έστελνε κάποια μηνύματα. Ίσως γι’ αυτό δεν είδε το σεντάν που πάρκαρε ακριβώς πίσω από το SUV του και τον άνδρα με το μισό του πρόσωπο καλυμμένο να πλησιάζει γρήγορα και να αδειάζει πάνω του ένα γεμιστήρα από το Καλάσνικοφ που τον σημάδευε.
Το τζάμι του οδηγού γίνεται θρύψαλα, το κορμί του Ζαμπούνη δέχεται αλλεπάλληλες ριπές, ο γεμιστήρας αδειάζει και ο εκτελεστής ξαναγεμίζει για να ρίξει. Ο συνεργός του πυροβολεί από το πίσω παρμπρίζ την θέση του οδηγού και όταν σταματάει, ο πρώτος επανέρχεται, αδειάζει ξανά το Καλάσνικοφ και δίνει τη σειρά του στον άλλο που έρχεται στην πόρτα του συνοδηγού και πυροβολεί άλλον έναν γύρο. Το σώμα του «Ζαμπόν» -το παρατσούκλι του Ζαμπούνη- έχει δεχτεί πάνω από ενενήντα πέντε σφαίρες, όταν ένας εκ των δύο εκτελεστών, ανοίγει την πόρτα και με πιστόλι του δίνει δύο χαριστικές βολές οι οποίες ήταν μάλλον αχρείαστες.
Όταν οι αστυνομικοί φθάνουν στον τόπο της δολοφονίας, το άψυχο σώμα του νονού είναι διάτρητο από σφαίρες και έχει γείρει δεξιά προς τη θέση του συνοδηγού. Το θύμα ήταν άσπονδος εχθρός του Βασίλη Ρουμπέτη που «έφυγε» πρώτος τελικά, ενώ είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στον Πειραιά πριν από πέντε χρόνια, όταν ο Ζαμπούνης έβγαινε από τα γραφεία ναυτιλιακής εταιρίας. Τότε γλίτωσε αφού το όπλο του παρολίγον εκτελεστή του μπλόκαρε με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το «χτύπημα», ενώ ο νονός της Greek Mafia δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από ομάδα ανδρών της ΔΙΑΣ που έφτασαν σε χρόνο dt στο σημείο.
Η δολοφονία του Ζαμπούνη έλαβε χώρα την στιγμή που ο «Ζαμπόν» φάνταζε ως το πλέον ισχυρό στέλεχος της «νύχτας» και εις εκ των βασικών πρωταγωνιστών σε ένα χορό εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με πλείστα δημοσιεύματα.
Από την στιγμή που εκτελέστηκε ο Ρουμπέτης, ο αρχινονός για πολλούς πλέον, ένιωσε πιο ήρεμος και σταδιακά μείωνε τα μέτρα προστασίας του, έχοντας όλο και λιγότερους άνδρες να τον συνοδεύουν. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, είχε συνήθως έναν σωματοφύλακα να προπορεύεται, ενώ πολλές φορές επέλεγε να πηγαίνει εντελώς μόνος του σε ραντεβού. Ακόμη και στελέχη της ΕΛΑΣ φέρεται να ήταν βέβαιοι ότι μετά την δολοφονία Ρουμπέτη, ο Ζαμπούνης δεν κινδύνευε, αγνοώντας ίσως την έννοια του όρου «απρόβλεπτος» σε αυτόν τον κύκλο του αίματος που δεν λέει να κλείσει εδώ και εννιά χρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα