Οι δολοφονίες που άλλαξαν τον χάρτη της Greek Mafia: Η ματωμένη διαδρομή ξεκίνησε από τον αρχινονό Στεφανάκο και έφτασε μέχρι τον Ζαμπούνη που γάζωσαν με 97 σφαίρες

Επτά χρόνια πριν, ένα ηγετικό στέλεχος που ανήκε σε μια από τις πέντε ομάδες που διαφέντευαν τότε τις τύχες της Greek Mafia, αποφάσισε να αλλαξοπιστήσει - Έκτοτε μετράμε 34 και πλέον δολοφονίες που περιλαμβάνουν ηγετικά στελέχη όπως τον «Νονό των νονών», τον Γιάννη Σκαφτούρο, τον Καπέ και εσχάτως τον Ζαμπούνη