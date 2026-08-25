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Της υποσχέθηκαν κέρδη και άρπαξαν 60.000 ευρώ: Θύμα απάτης 48χρονη στην Κρήτη
Της υποσχέθηκαν κέρδη και άρπαξαν 60.000 ευρώ: Θύμα απάτης 48χρονη στην Κρήτη
Η 48χρονη αναζητούσε τρόπο να επενδύσει χρήματα σε μετοχές και ήρθε σε επαφή με πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως επενδυτικοί σύμβουλοι
Θύμα απάτης κατήγγειλε πως έπεσε μία 48χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης που έδωσε 60.000 ευρώ σε υποτιθέμενους επενδυτικούς συμβούλους.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές, η 48χρονη αναζητούσε τρόπο να επενδύσει χρήματα σε μετοχές και ήρθε σε επαφή με πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως επενδυτικοί σύμβουλοι, όπως αναφέρει το neakriti.gr.
Οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν ότι είχε μπροστά της μια ευκαιρία για σημαντικά κέρδη και ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η γυναίκα προχώρησε μέσα στον Ιούλιο σε δύο καταθέσεις των 30.000 ευρώ, χάνοντας συνολικά 60.000 ευρώ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που της είχαν υποδείξει οι φερόμενοι ως επενδυτές και οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνδέονταν με τράπεζα στη Μάλτα.
Μετά τις δύο μεγάλες καταθέσεις, η 48χρονη προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα που είχε αναλάβει την καθοδήγησή της, ζητώντας να εισπράξει μέρος των χρημάτων που της παρουσίαζαν ως κέρδη από την επένδυση.
Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία της, της ζητήθηκε να καταβάλει και νέο χρηματικό ποσό, με την αιτιολογία ότι έπρεπε προηγουμένως να πληρωθεί φόρος για να μπορέσει να «απελευθερωθεί» η απόδοση της επένδυσης. Η 48χρονη απάντησε ότι δεν διέθετε άλλα χρήματα και αρνήθηκε να προχωρήσει σε τρίτη κατάθεση.
Από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι πιθανότατα είχε πέσει θύμα απάτης, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που κατέβαλε ούτε από τα υποτιθέμενα κέρδη.
Η γυναίκα αποφάσισε τελικά να απευθυνθεί στις Αρχές και στις 20 Αυγούστου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν πλέον την υπόθεση, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές, η 48χρονη αναζητούσε τρόπο να επενδύσει χρήματα σε μετοχές και ήρθε σε επαφή με πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως επενδυτικοί σύμβουλοι, όπως αναφέρει το neakriti.gr.
Οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν ότι είχε μπροστά της μια ευκαιρία για σημαντικά κέρδη και ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η γυναίκα προχώρησε μέσα στον Ιούλιο σε δύο καταθέσεις των 30.000 ευρώ, χάνοντας συνολικά 60.000 ευρώ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που της είχαν υποδείξει οι φερόμενοι ως επενδυτές και οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνδέονταν με τράπεζα στη Μάλτα.
Μετά τις δύο μεγάλες καταθέσεις, η 48χρονη προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα που είχε αναλάβει την καθοδήγησή της, ζητώντας να εισπράξει μέρος των χρημάτων που της παρουσίαζαν ως κέρδη από την επένδυση.
Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία της, της ζητήθηκε να καταβάλει και νέο χρηματικό ποσό, με την αιτιολογία ότι έπρεπε προηγουμένως να πληρωθεί φόρος για να μπορέσει να «απελευθερωθεί» η απόδοση της επένδυσης. Η 48χρονη απάντησε ότι δεν διέθετε άλλα χρήματα και αρνήθηκε να προχωρήσει σε τρίτη κατάθεση.
Από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι πιθανότατα είχε πέσει θύμα απάτης, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που κατέβαλε ούτε από τα υποτιθέμενα κέρδη.
Η γυναίκα αποφάσισε τελικά να απευθυνθεί στις Αρχές και στις 20 Αυγούστου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν πλέον την υπόθεση, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
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