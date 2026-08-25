Παραδόθηκε η μελέτη για τα 14 κτίρια με προβλήματα από τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη: «Δεν θα κινδυνέψουν ζωές και περιουσίες», είπε ο Δούκας

Τι ζητούν οι κάτοικοι

«Εμείς είμαστε με τους κατοίκους. Θέλουμε σταθμούς μετρό, θέλουμε οι πολίτες μας να μετακινούνται.με τα μέσα μεταφοράς σε σύντομο χρόνο αλλά δεν θα μπουν σε κίνδυνο οι ζωές και οι περιουσίες των πολιτών».Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων έχει ζητήσει από την εταιρεία μελέτη για το πώς, πότε και υπό ποιες τεχνικές προϋποθέσεις θα μπορέσει να συνεχιστεί ηΑπό την πλευρά της, η εταιρεία πρόκειται να συνεχίσει τις πραγματογνωμοσύνες και σε άλλα κτίρια στα οποία έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στατικής επάρκειας από τοΣτη συνέντευξη Τύπου μίλησε και η, ιστορικός και κάτοικος πολυκατοικίας στην Κυψέλη που έχει επηρεαστεί από τα προβλήματα.Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν έχουνκαι αναμένουν τα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στη συνέχεια οι επισκευές.«Αυτό που περιμένουμε είναι να λάβουμε τις μετρήσεις από την ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία Άβακα που δεν τις έχουμε λάβει και έπειτα να προχωρήσουμε στους δομοστατικούς ελέγχους που χρειάζονται οι πολυκατοικίες για να μπορέσουμε να περάσουμε στο στάδιο των επισκευών».