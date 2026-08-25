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Παραδόθηκε η μελέτη για τα 14 κτίρια με προβλήματα από τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη: «Δεν θα κινδυνέψουν ζωές και περιουσίες», είπε ο Δούκας
Παραδόθηκε η μελέτη για τα 14 κτίρια με προβλήματα από τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη: «Δεν θα κινδυνέψουν ζωές και περιουσίες», είπε ο Δούκας
Το τελικό πόρισμα αναμένεται έως τα μέσα Σεπτεμβρίου - «Δεν θα μπουν σε κίνδυνο οι ζωές και οι περιουσίες των πολιτών», τόνισε ο Χάρης Δούκας
Τη μελέτη στατικής επάρκειας για τα πρώτα 14 κτίρια γύρω από την πλατεία Κυψέλης, στα οποία έχουν εντοπιστεί προβλήματα καθίζησης εξαιτίας των έργων του Μετρό, παρέδωσε χθες το βράδυ η ανάδοχος στον Δήμο Αθηναίων.
Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, παρουσία κατοίκων και φορέων της πόλης.
Αναφερόμενος στην παράδοση της μελέτης, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για ένα πρώτο θετικό βήμα, σημειώνοντας: «Πρόκειται για μια πρώτη κίνηση, ένα πρώτο ενθαρρυντικό βήμα».
Όπως εξήγησε, η έκθεση αφορά τη στατικότητα των 14 κτιρίων, τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται, το εύρος των ζημιών που έχουν καταγραφεί, τη στατική τους επάρκεια, καθώς και τις αντοχές τους σε σχέση με τη συνέχιση των έργων του Μετρό.
Τα έργα έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, ενώ το τελικό πόρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Η μελέτη έχει ήδη κοινοποιηθεί στους τεχνικούς εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να την αξιολογήσουν.
Η αποστολή της έγινε έπειτα από αίτημα που είχε υποβάλει ο Χάρης Δούκας κατά την τελευταία συνάντησή του με εκπροσώπους της εταιρείας, τον προηγούμενο μήνα στο δημαρχείο. Ο δήμαρχος είχε ζητήσει τότε συγκεκριμένες απαντήσεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος τάσσεται υπέρ της κατασκευής του Μετρό και της ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, παρουσία κατοίκων και φορέων της πόλης.
Αναφερόμενος στην παράδοση της μελέτης, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για ένα πρώτο θετικό βήμα, σημειώνοντας: «Πρόκειται για μια πρώτη κίνηση, ένα πρώτο ενθαρρυντικό βήμα».
Όπως εξήγησε, η έκθεση αφορά τη στατικότητα των 14 κτιρίων, τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται, το εύρος των ζημιών που έχουν καταγραφεί, τη στατική τους επάρκεια, καθώς και τις αντοχές τους σε σχέση με τη συνέχιση των έργων του Μετρό.
Τα έργα έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, ενώ το τελικό πόρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Η μελέτη έχει ήδη κοινοποιηθεί στους τεχνικούς εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να την αξιολογήσουν.
Η αποστολή της έγινε έπειτα από αίτημα που είχε υποβάλει ο Χάρης Δούκας κατά την τελευταία συνάντησή του με εκπροσώπους της εταιρείας, τον προηγούμενο μήνα στο δημαρχείο. Ο δήμαρχος είχε ζητήσει τότε συγκεκριμένες απαντήσεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος τάσσεται υπέρ της κατασκευής του Μετρό και της ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
«Εμείς είμαστε με τους κατοίκους. Θέλουμε σταθμούς μετρό, θέλουμε οι πολίτες μας να μετακινούνται.με τα μέσα μεταφοράς σε σύντομο χρόνο αλλά δεν θα μπουν σε κίνδυνο οι ζωές και οι περιουσίες των πολιτών».
Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων έχει ζητήσει από την εταιρεία μελέτη για το πώς, πότε και υπό ποιες τεχνικές προϋποθέσεις θα μπορέσει να συνεχιστεί η διάνοιξη στον αστικό ιστό της Αθήνας.
Από την πλευρά της, η εταιρεία πρόκειται να συνεχίσει τις πραγματογνωμοσύνες και σε άλλα κτίρια στα οποία έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στατικής επάρκειας από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει ειδική ενημέρωση και αναμένουν τα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στη συνέχεια οι επισκευές.
«Αυτό που περιμένουμε είναι να λάβουμε τις μετρήσεις από την ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία Άβακα που δεν τις έχουμε λάβει και έπειτα να προχωρήσουμε στους δομοστατικούς ελέγχους που χρειάζονται οι πολυκατοικίες για να μπορέσουμε να περάσουμε στο στάδιο των επισκευών».
Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων έχει ζητήσει από την εταιρεία μελέτη για το πώς, πότε και υπό ποιες τεχνικές προϋποθέσεις θα μπορέσει να συνεχιστεί η διάνοιξη στον αστικό ιστό της Αθήνας.
Από την πλευρά της, η εταιρεία πρόκειται να συνεχίσει τις πραγματογνωμοσύνες και σε άλλα κτίρια στα οποία έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στατικής επάρκειας από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Τι ζητούν οι κάτοικοιΣτη συνέντευξη Τύπου μίλησε και η Ευτυχία Αναστοπούλου, ιστορικός και κάτοικος πολυκατοικίας στην Κυψέλη που έχει επηρεαστεί από τα προβλήματα.
Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει ειδική ενημέρωση και αναμένουν τα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στη συνέχεια οι επισκευές.
«Αυτό που περιμένουμε είναι να λάβουμε τις μετρήσεις από την ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία Άβακα που δεν τις έχουμε λάβει και έπειτα να προχωρήσουμε στους δομοστατικούς ελέγχους που χρειάζονται οι πολυκατοικίες για να μπορέσουμε να περάσουμε στο στάδιο των επισκευών».
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