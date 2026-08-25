«Με χτυπούσε με δύο μαχαίρια»: Ελεύθερη η 25χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον 31χρονο στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη
«Με χτυπούσε με δύο μαχαίρια»: Ελεύθερη η 25χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον 31χρονο στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη
Το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να σημειώθηκε όταν οι δυο τους διαφώνησαν για ολοκληρωμένη σεξουαλική συνεύρεση
Ελεύθερη αφέθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 25χρονη γυναίκα που δέχθηκε μαχαιριές από τον 31χρονο στο διαμέρισμα του στις Σαράντα Εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη και διώκεται για το αδίκημα της ληστείας.
Η νεαρή που κατέστη κατηγορούμενη μετά την προανακριτική κατάθεση του ήδη προφυλακισμένου άνδρα, σύμφωνα με την οποία επιχείρησε να τον ληστέψει, απολογήθηκε εντός του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», όπου μετέβησαν η 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε για το περιστατικό αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επέμενε σε όσα είπε και προανακριτικά τονίζοντας ότι γνώρισε τον 31χρονο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης είχε μετέβη στο διαμέρισμα του προκειμένου να κοιμηθούν μαζί και να συνευρεθούν ερωτικά. Το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να σημειώθηκε όταν οι δυο τους διαφώνησαν για ολοκληρωμένη σεξουαλική συνεύρεση.
Η 25χρονη αρνήθηκε την εκδοχή του 31χρονου ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν την αντιλήφθηκε να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του, με σκοπό να το αφαιρέσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι εκείνος της επιτέθηκε απρόκλητα, χρησιμοποιώντας μάλιστα δύο μαχαίρια. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας σηκώθηκε από τον καναπέ και όταν επέστρεψε ξεκίνησε να την χτυπά και, μάλιστα, το ένα από τα δύο μαχαίρια έσπασε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Με το δεύτερο μαχαίρι ο άνδρας της προκάλεσε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, με σοβαρότερο στην περιοχή του πνεύμονα.
Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι τον έσπρωξε προκειμένου να απομακρυνθεί και στη συνέχεια κατάφερε να βγει αιμόφυρτη από το διαμέρισμα και να ζητήσει βοήθεια. Όταν την βρήκαν οι αστυνομικοί χρειάστηκε να τις παρέχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς αιμορραγούσε.
Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Κατά την απολογία του φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό ότι δέχθηκε επίθεση από την 25χρονη όταν αντιλήφθηκε πώς πήγε να του κλέψει ένα ρολόι. Παράλληλα, με εντολή της ανακρίτριας, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε βάρος του.
Η νεαρή που κατέστη κατηγορούμενη μετά την προανακριτική κατάθεση του ήδη προφυλακισμένου άνδρα, σύμφωνα με την οποία επιχείρησε να τον ληστέψει, απολογήθηκε εντός του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», όπου μετέβησαν η 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε για το περιστατικό αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επέμενε σε όσα είπε και προανακριτικά τονίζοντας ότι γνώρισε τον 31χρονο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης είχε μετέβη στο διαμέρισμα του προκειμένου να κοιμηθούν μαζί και να συνευρεθούν ερωτικά. Το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να σημειώθηκε όταν οι δυο τους διαφώνησαν για ολοκληρωμένη σεξουαλική συνεύρεση.
Η 25χρονη αρνήθηκε την εκδοχή του 31χρονου ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν την αντιλήφθηκε να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του, με σκοπό να το αφαιρέσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι εκείνος της επιτέθηκε απρόκλητα, χρησιμοποιώντας μάλιστα δύο μαχαίρια. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας σηκώθηκε από τον καναπέ και όταν επέστρεψε ξεκίνησε να την χτυπά και, μάλιστα, το ένα από τα δύο μαχαίρια έσπασε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Με το δεύτερο μαχαίρι ο άνδρας της προκάλεσε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, με σοβαρότερο στην περιοχή του πνεύμονα.
Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι τον έσπρωξε προκειμένου να απομακρυνθεί και στη συνέχεια κατάφερε να βγει αιμόφυρτη από το διαμέρισμα και να ζητήσει βοήθεια. Όταν την βρήκαν οι αστυνομικοί χρειάστηκε να τις παρέχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς αιμορραγούσε.
Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Κατά την απολογία του φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό ότι δέχθηκε επίθεση από την 25χρονη όταν αντιλήφθηκε πώς πήγε να του κλέψει ένα ρολόι. Παράλληλα, με εντολή της ανακρίτριας, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε βάρος του.
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