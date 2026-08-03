Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγουν στις 7/8 οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ - Εκτός εισοδηματικών κριτηρίων τα ΑμεΑ, επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνους
Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγουν στις 7/8 οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ - Εκτός εισοδηματικών κριτηρίων τα ΑμεΑ, επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνους
Ξεκινούν 7 Αυγούστου οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr - Voucher διακοπών έως 600 ευρώ: Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% - Αναλυτικός οδηγός
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» επιστρέφει δυναμικά για τη διετία 2026-2027, φέρνοντας ευχάριστα νέα για χιλιάδες νοικοκυριά που προγραμματίζουν τις διακοπές τους εντός της χώρας.
Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 7 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.
Παράλληλα, όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, προσφέροντας οικονομική στήριξη σε περισσότερα νοικοκυριά για τις διακοπές τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα.
Το πρόγραμμα του 2026 διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρω, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.
Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.
Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.
Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 7 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.
Παράλληλα, όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, προσφέροντας οικονομική στήριξη σε περισσότερα νοικοκυριά για τις διακοπές τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα.
Τουρισμός για Όλους 2026 - Voucher διακοπών έως 600 ευρώ: Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% - Αναλυτικός οδηγόςΟι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία. Έτσι, όσοι δεν κληρωθούν αρχικά θα διατηρήσουν πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο έτος υλοποίησής του.
Το πρόγραμμα του 2026 διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρω, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.
Τουρισμός για Όλους 2026: Εκτός εισοδηματικών κριτηρίων τα ΑμεΑ, επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειεςΓια πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα - άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.
Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.
Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.
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