Στο 90% το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στους σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς θα δημιουργηθούν μαγαζιά που θα πουλάνε σουβενίρ, γεγονός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας
Οι εργασίες για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς, με το έργο να έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 90%.
Όπως φαίνεται από φωτογραφίες και βίντεο του statusfm.gr, οι εργασίες στην επέκταση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την έγκαιρη παράδοση του έργου.
Παράλληλα, στους σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς θα δημιουργηθούν μαγαζιά που θα πουλάνε σουβενίρ, γεγονός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων για τον φορέα λειτουργίας.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία αποτελεί κρίσιμο συνοδευτικό έργο της επέκτασης του μετρό, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σύνδεσης και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση στους νέους σταθμούς.
