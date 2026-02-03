Στο 90% το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης Καλαμαριά

Στο 90% το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στους σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς θα δημιουργηθούν μαγαζιά που θα πουλάνε σουβενίρ, γεγονός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας

Στο 90% το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
12 ΣΧΟΛΙΑ
Οι εργασίες για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς, με το έργο να έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 90%.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες και βίντεο του statusfm.gr, οι εργασίες στην επέκταση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την έγκαιρη παράδοση του έργου.



Παράλληλα, στους σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς θα δημιουργηθούν μαγαζιά που θα πουλάνε σουβενίρ, γεγονός που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων για τον φορέα λειτουργίας.

Στο 90% το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία αποτελεί κρίσιμο συνοδευτικό έργο της επέκτασης του μετρό, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σύνδεσης και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση στους νέους σταθμούς.

Κλείσιμο
Στο 90% το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο 90% το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο 90% το έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης