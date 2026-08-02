Πυρκαγιές: Γιατί η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τα ρωσικά πυροσβεστικά αεροσκάφη - θηρία;
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά φωτιά

Πυρκαγιές: Γιατί η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τα ρωσικά πυροσβεστικά αεροσκάφη - θηρία;

Κάθε καλοκαίρι, όταν οι μεγάλες πυρκαγιές δοκιμάζουν τις δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας, επανέρχεται η συζήτηση για τα ρωσικά πυροσβεστικά αεροσκάφη και ειδικότερα για τα Ilyushin Il-76 και τα Beriev Be-200.

Πυρκαγιές: Γιατί η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τα ρωσικά πυροσβεστικά αεροσκάφη - θηρία;
UPD:

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα δεν τα εντάσσει στον στόλο της, θεωρώντας ότι αποτελούν ανώτερη λύση από τα Canadair. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ πιο σύνθετη και βασίζεται σε επιχειρησιακά, τεχνικά, οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά δεδομένα.

Τα Ilyushin Il-76 που χρησιμοποιούνται ως πυροσβεστικά αεροσκάφη διαθέτουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα νερού, όμως δεν είναι αμφίβια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν υδροληψία από τη θάλασσα ή από λίμνες. Μετά από κάθε ρίψη πρέπει να επιστρέψουν σε αεροδρόμιο, όπου γεμίζουν τις δεξαμενές τους μέσω ειδικών επίγειων εγκαταστάσεων. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, αυτή η διαδικασία αυξάνει σημαντικά τον χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών ρίψεων και περιορίζει την αποτελεσματικότητά τους.

Αντίθετα, τα Canadair μπορούν να προσθαλασσώνονται, να πραγματοποιούν υδροληψία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να επιστρέφουν αμέσως στο μέτωπο της φωτιάς. Αυτή η...


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