Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Τζόκερ 2/8/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 2/8/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση Τζόκερ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 2 Αυγούστου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 4, 6, 9, 22, 31 και Τζόκερ το 8.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 4, 6, 9, 22, 31 και Τζόκερ το 8.
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