Parian Chronicle: Η νέα άφιξη στην Πάρο που αντλεί έμπνευση από την ιστορία του νησιού
Parian Chronicle: Η νέα άφιξη στην Πάρο που αντλεί έμπνευση από την ιστορία του νησιού
Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
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Η Πάρος, ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διακοπών, έχει καταφέρει να χτίσει τη φήμη της χωρίς να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της. Όσοι την επισκέπτονται επιστρέφουν ξανά για τις παραλίες και τα κυκλαδίτικα σοκάκια αλλά και για τον τρόπο που ζει το νησί. Για τα χωριά που διατηρούν τον δικό τους ρυθμό, για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να παράγουν, να μαγειρεύουν και να δημιουργούν με σεβασμό στην παράδοση και για την αίσθηση ότι, ακόμη και σήμερα, μπορείς να γνωρίσεις την αυθεντική πλευρά του νησιού.
Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζει το Parian Chronicle, το νέο μέλος του Destination by Hyatt, που λειτουργεί υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality. Αντί να αντιμετωπίζει το ξενοδοχείο ως έναν απομονωμένο χώρο διαμονής, επιλέγει να το μετατρέψει σε σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψει κανείς το νησί μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία, τη φύση και τους ανθρώπους του.
Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται ήδη στο όνομά του. Η έμπνευση προέρχεται από το Πάριο Χρονικό, την αρχαία επιγραφή που ανακαλύφθηκε στην Πάρο το 1897 και καταγράφει σημαντικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Όπως εκείνο λειτουργούσε ως καταγραφή μιας ολόκληρης εποχής, έτσι και το Parian Chronicle φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις δικές του σύγχρονες ιστορίες φιλοξενίας, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου με μια σύγχρονη κυκλαδίτικη αισθητική.
Στον Κάμπο της Πάρου, το ξενοδοχείο διαθέτει 50 δωμάτια και σουίτες, πολλά από τα οποία προσφέρουν ιδιωτικές πισίνες ή ευρύχωρες βεράντες. Η πέτρα, το ξύλο και τα λινά υφάσματα κυριαρχούν στους χώρους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αντλεί έμπνευση από το φυσικό τοπίο του νησιού, χωρίς να απομακρύνεται από τις σύγχρονες απαιτήσεις άνεσης και διακριτικής πολυτέλειας. Ο σχεδιασμός υπηρετεί μια απλή ιδέα: να προσφέρει ιδιωτικότητα και ηρεμία, αφήνοντας πρωταγωνιστή την ίδια την Πάρο.
Η εμπειρία, όμως, δεν περιορίζεται στους χώρους του ξενοδοχείου. Το Parian Chronicle χτίζει ολόκληρη τη φιλοσοφία του γύρω από την επαφή με τον τόπο και όσους τον διαμορφώνουν καθημερινά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το NAAO, το εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου ο chef Βασίλης Μητσιός αντιμετωπίζει τη γαστρονομία ως έναν τρόπο αφήγησης της Πάρου. Η ημέρα ξεκινά στο NAAO με ένα πρωινό καλωσόρισμα εμπνευσμένο από την ελληνική φιλοξενία. Φρεσκοψημένο ψωμί, αρωματικά βότανα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μέλι και τοπικά τυριά φτάνουν στο τραπέζι ως ένας ζεστός και γενναιόδωρος πρόλογος της ημέρας. Το μεσημέρι, το τραπέζι γεμίζει με πιάτα βασισμένα στις παραδοσιακές συνταγές του νησιού και στις πρώτες ύλες των τοπικών παραγωγών. Το βράδυ, η κουζίνα στρέφεται σε παραδοσιακές κυκλαδίτικες τεχνικές, όπως η φυσική αποξήρανση και η ωρίμανση των τροφών, με κάθε πιάτο να συνοδεύεται από επιλεγμένες ετικέτες κρασιών της Πάρου και των Κυκλάδων, αλλά και δημιουργικά cocktails ή προσεγμένες επιλογές χωρίς αλκοόλ.
Η γαστρονομία, ωστόσο, αποτελεί μόνο μία πλευρά της εμπειρίας. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα προϊόντα και τις γεύσεις του νησιού, μέσα από γευσιγνωσίες με τοπικούς παραγωγούς, εργαστήρια μαγειρικής, τελετουργίες εμπνευσμένες από την παριανή κουζίνα και κοινά δείπνα που αντλούν στοιχεία από την ατμόσφαιρα των παραδοσιακών πανηγυριών. Πρόκειται για δραστηριότητες που δεν αναπαριστούν την τοπική ζωή, αλλά δημιουργούνται σε συνεργασία με όσους τη διαμορφώνουν καθημερινά.
Η ίδια λογική χαρακτηρίζει και τις υπόλοιπες εμπειρίες που προτείνει το Parian Chronicle. Μια ιστιοπλοϊκή εξόρμηση στο Δεσποτικό και στις θαλάσσιες σπηλιές, ένα μάθημα παραδοσιακής μαγειρικής σε αρχοντικό της δεκαετίας του 1920, εργαστήρια κεραμικής με ντόπιους τεχνίτες, πεζοπορίες σε βυζαντινά μονοπάτια που ολοκληρώνονται με γευσιγνωσία ελαιολάδου, γνωριμία με τις γηγενείς ποικιλίες κρασιού του νησιού με τη συνοδεία έμπειρων οινοχόων ή ακόμη και ιππασία κατά μήκος της ακτογραμμής συνθέτουν ένα πρόγραμμα που δίνει στον επισκέπτη πολλούς διαφορετικούς τρόπους να ανακαλύψει την Πάρο.
Στιγμές χαλάρωσης προσφέρει και το Nipson Spa, όπου οι ολιστικές θεραπείες αντλούν έμπνευση από την αρχαία ελληνική παράδοση, συμπληρώνοντας μια εμπειρία ευεξίας που εναρμονίζεται με τη συνολική φιλοσοφία του ξενοδοχείου.
Ως ένα από τα πρώτα ξενοδοχεία του Destination by Hyatt στην Πάρο, το Parian Chronicle εκφράζει τη φιλοσοφία του brand για ξενοδοχεία που συνδέονται ουσιαστικά με τον προορισμό στον οποίο βρίσκονται. Παράλληλα, αποτελεί το νεότερο εμβληματικό έργο της SWOT Hospitality, συνεχίζοντας τη συνεργασία της εταιρείας με κορυφαία διεθνή brands, όπως η Hyatt Hotels Corporation, και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για τη δημιουργία ξενοδοχειακών εμπειριών με διακριτή ταυτότητα.
Σε μια εποχή όπου το ζητούμενο δεν είναι απλώς να επισκεφθεί κανείς έναν προορισμό, αλλά να τον γνωρίσει σε βάθος, το Parian Chronicle προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζήσει την Πάρο. Οι κρατήσεις για τη φετινή σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει, δίνοντας στους πρώτους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από την αρχή μια νέα πρόταση φιλοξενίας, που επιλέγει να αφηγηθεί την Πάρο μέσα από την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τις γεύσεις και την ατμόσφαιρά της.
Parian Chronicle Destination By Hyatt | www.parianchroniclehotel.com | +30 22840 90550
Kampos, Paros, PC 84400, Greece | info@parianchroniclehotel.com | @ parianchroniclehotel | @ naaorestaurantparos
Managed By SWOT Hospitality | www.swot.gr | @swot.gr | +21 0339 2200
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