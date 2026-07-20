Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας, επιχειρούν τρία ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας, επιχειρούν τρία ελικόπτερα

Πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας, επιχειρούν τρία ελικόπτερα
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κυριάκι Βοιωτίας, το πρωί της Δευτέρας και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν τρία ελικόπτερα.
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