Στον 69χρονο αγνοούμενο από την Επανομή ανήκει η σορός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία
ΕΛΛΑΔΑ
Επανομή Θεσσαλονίκη Σορός

Στον 69χρονο αγνοούμενο από την Επανομή ανήκει η σορός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία

Ο άνδρας αγνοείτο από την περασμένη Τρίτη, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπη στη θαλάσσια

Στον 69χρονο αγνοούμενο από την Επανομή ανήκει η σορός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία
Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης ενός 69χρονου από την περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σορός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε προχωρημένη σήψη στον Κορινό Πιερίας ανήκει ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον 69χρονο.

Ο άνδρας αγνοείτο από την περασμένη Τρίτη, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα στη στεριά με τη συνδρομή ιδιώτη, όμως τα ίχνη του 69χρονου έκτοτε χάθηκαν. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν έρευνες από το Λιμενικό αλλά και την ΟΦΚΑΘ και την ΕΟΔ, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Τελικά ο επίλογος στην υπόθεση της εξαφάνισης του άνδρα γράφτηκε με τον πιο τραγικό τρόπο χθες το απόγευμα, όταν και εντοπίστηκε η σορός του στην παραλία του Κορινού Πιερίας.

H ανακοίνωση από τη σελίδα «Εθελοντές διασώστες»

«Σε προχωρημένη σήψη σε παραλία του Κορινού Πιερίας εντοπίστηκε χθες το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου η σορός του 69χρονου ημεδαπού Π.Ζ όπου οι συγγενείς του αναγνώρισαν τη σορό.

Υπενθυμίζεται ότι αγνοούνταν εδώ και λίγες μέρες, καθώς είχε πάει για ψάρεμα με τη σύζυγό του στην Επανομή Θεσσαλονίκης και είχε αναποδογυρίσει η βάρκα του, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του, ενώ η σύζυγός του κολύμπησε και κατάφερε να σωθεί και να ενημερώσει τις Αρχές.

Όλες αυτές τις ημέρες ήμασταν δίπλα στην οικογένεια και επιχειρούσαμε καθημερινές έρευνες για τον εντοπισμό του!
Τα συλλυπητήρια μας στους οικείους του».


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