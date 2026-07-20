«Ήταν 500 μέτρα από το νοσοκομείο»: Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων περιγράφει πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο που συγκρούστηκε με ΙΧ
«Ήταν 500 μέτρα από το νοσοκομείο»: Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων περιγράφει πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο που συγκρούστηκε με ΙΧ
Το ΙΧ που ενεπλάκη στο δυστύχημα επέβαινε μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου που μόλις είχε σχολάσει από την νυχτερινή της βάρδια
Για το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά στο οποίο ενεπλάκη ένα ΙΧ με οδηγό μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων και ένα ασθενοφόρο μίλησε σήμερα ο διοικητής του νοσοκομείου της πόλης, Γιώργος Μπέας.
Όπως σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 500 μέτρα από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου. Από το τροχαίο, όπως έγινε γνωστό χθες, έχασε τη ζωή του ένας άνδρας τον οποίο μετέφεραν στο νοσοκομείο χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.
«Σύμφωνα με όσα μου ανέφεραν οι ίδιοι οι διασώστες, δέχθηκαν μία κλήση για να διακομίσουν περιστατικό με απώλεια αισθήσεων. Πηγαίνοντας στο περιστατικό, διαπίστωσαν ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και, κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο διασώστης μπήκε πίσω στην καμπίνα και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Από όσα μου μετέφεραν, ο ασθενής δεν αντιδρούσε και στη συνέχεια συνέβη το τροχαίο», είπε αρχικά ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων.
«Το περιστατικό έγινε 500 μέτρα από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου. Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πιο έμπειρα και άξια στελέχη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, έφευγε από τη νυχτερινή της βάρδια. Πήγαινε κανονικά στην πορεία της και από ένα στενό, στα αριστερά της, έβγαινε το ασθενοφόρο. Οριακά χτύπησε πίσω το αυτοκίνητο και, με την κίνηση που είχε το ασθενοφόρο, ήρθε τούμπα».
«Ο διασώστης που ήταν στην καμπίνα ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του. Τούμπαρε το ασθενοφόρο και βρέθηκε να κινείται στο κενό και να χτυπάει δεξιά και αριστερά. Έχει σπασμένα πλευρά, υπέστη πνευμοθώρακα και αντιμετωπίστηκε από τους θωρακοχειρουργούς μας. Ο πόνος στα πλευρά δεν θα υποχωρήσει εύκολα», είπε.
Και συνέχισε: «Από την άλλη, η νοσηλεύτριά μας έμεινε για παρακολούθηση στη Χειρουργική Κλινική. Της έχουμε βάλει κολάρο, αναφέρει πόνο στον αυχένα και έχει κάποιους μώλωπες στα πόδια».
«Ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν σε σοκ, έχει απλές εκδορές και έχει επιστρέψει στην οικία του», κατέληξε.
Όπως σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 500 μέτρα από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου. Από το τροχαίο, όπως έγινε γνωστό χθες, έχασε τη ζωή του ένας άνδρας τον οποίο μετέφεραν στο νοσοκομείο χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.
«Σύμφωνα με όσα μου ανέφεραν οι ίδιοι οι διασώστες, δέχθηκαν μία κλήση για να διακομίσουν περιστατικό με απώλεια αισθήσεων. Πηγαίνοντας στο περιστατικό, διαπίστωσαν ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή και, κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο διασώστης μπήκε πίσω στην καμπίνα και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Από όσα μου μετέφεραν, ο ασθενής δεν αντιδρούσε και στη συνέχεια συνέβη το τροχαίο», είπε αρχικά ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων.
Πώς έγινε το τροχαίοΌσον αφορά το πώς έγινε το τροχαίο ο κ. Μπέας σημείωσε χαρακτηριστικά:
«Το περιστατικό έγινε 500 μέτρα από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου. Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πιο έμπειρα και άξια στελέχη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, έφευγε από τη νυχτερινή της βάρδια. Πήγαινε κανονικά στην πορεία της και από ένα στενό, στα αριστερά της, έβγαινε το ασθενοφόρο. Οριακά χτύπησε πίσω το αυτοκίνητο και, με την κίνηση που είχε το ασθενοφόρο, ήρθε τούμπα».
Η κατάσταση των τραυματιώνΣε ερώτηση που του έγινε για την κατάσταση των τραυματιών έγινε αντιληπτό ότι δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο για τη ζωή τους.
«Ο διασώστης που ήταν στην καμπίνα ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του. Τούμπαρε το ασθενοφόρο και βρέθηκε να κινείται στο κενό και να χτυπάει δεξιά και αριστερά. Έχει σπασμένα πλευρά, υπέστη πνευμοθώρακα και αντιμετωπίστηκε από τους θωρακοχειρουργούς μας. Ο πόνος στα πλευρά δεν θα υποχωρήσει εύκολα», είπε.
Και συνέχισε: «Από την άλλη, η νοσηλεύτριά μας έμεινε για παρακολούθηση στη Χειρουργική Κλινική. Της έχουμε βάλει κολάρο, αναφέρει πόνο στον αυχένα και έχει κάποιους μώλωπες στα πόδια».
«Ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν σε σοκ, έχει απλές εκδορές και έχει επιστρέψει στην οικία του», κατέληξε.
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