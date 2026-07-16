Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Η πεμπτουσία του ελληνικού καλοκαιριού

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα




Αφιερώνουμε τον πιο ανέμελο μήνα του χρόνου στο μπλε του Αιγαίου, στις ιστορίες που μας ταξιδεύουν, στο ανεπιτήδευτο στυλ και σε όλα όσα
αξίζει να πάρουμε μαζί μας στις διακοπές.

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

  
Η κυκλαδίτικη κομψότητα συναντά τις πιο δυνατές αναφορές των 80s. Λευκά φορέματα, denim, ναυτικές ρίγες και χρυσά κοσμήματα δημιουργούν σύνολα που μοιάζουν φτιαγμένα για μέρες και νύχτες στη Μύκονο. 

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Έντονα χρώματα, διάτρητες υφές και αξεσουάρ που τραβούν το βλέμμα συνθέτουν το απόλυτο αυγουστιάτικο mood. Η μόδα αφήνεται στο φως, στην ανεμελιά και στη χαρά του καλοκαιριού.

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα
Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

 
Μαγιό, μικροσκοπικά σορτς και rollers μάς μεταφέρουν νοερά σε ένα ηλιόλουστο καλοκαίρι μιας άλλης εποχής.
Τα πρόσωπα που συναντήσαμε αυτόν τον μήνα

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Η Ίντρα Κέιν, με αφορμή τη συμμετοχή της στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, μιλά στο Marie Claire για τη γυναικεία παρουσία στην εξουσία, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την ανάγκη να χωρούν στη σκηνή και στη ζωή όλα τα σώματα και όλες οι ταυτότητες.

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Η Τίνα Φέι, μία από τις πιο επιδραστικές δημιουργούς της σύγχρονης κωμωδίας, μας αποκαλύπτει γιατί το αληθινό χιούμορ ξεκινά πάντα από την αυθεντικότητα. Η γυναίκα που έμαθε στον κόσμο να γελά με τις αντιφάσεις του μιλά για τη δημιουργία, την επιτυχία και τη δύναμη της κωμωδίας.

Marie Claire Book Club

Ο Αύγουστος είναι o μήνας που ο χρόνος μοιάζει να κυλά λίγο πιο αργά. Διαβάζουμε κάτω από αλυρίκια ή δροσερά πλατάνια, αφηνόμαστε να παρασυρθούμε σε σκέψεις άλλων και ξεκινάμε συζητήσεις που συνεχίζονται πολύ μετά την τελευταία σελίδα ενός βιβλίου. Γι’ αυτό εγκαινιάζουμε το Marie Claire Book Club, μια νέα συνάντηση με σημαντικούς συγγραφείς, συναρπαστικές ηρωίδες και βιβλία που συνομιλούν με όσα απασχολούν τις γυναίκες σήμερα.

 
Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Η Ματίνα Αποστόλου, η Ρένα Λούνα, η Μαρία Ξυλούρη και η Κέιτι Κιταμούρα υπογράφουν τέσσερα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία της χρονιάς και ανοίγουν μαζί μας μια συζήτηση για τη μνήμη, την οικογένεια, τη γυναικεία εμπειρία, την επιθυμία και τις ιστορίες που επιλέγουμε να αφηγηθούμε. Τέσσερις ξεχωριστές συγγραφικές φωνές μάς συστήνουν τον κόσμο τους και μας θυμίζουν ότι κάθε καλό βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή μιας μεγάλης συζήτησης.

Κοινωνία
Υπάρχει το τελευταίο μυστικό νησί; Εξετάζουμε πώς ο μαζικός τουρισμός, τα social media και η ανάγκη διαρκούς ανακάλυψης μεταμορφώνουν τους προορισμούς και γιατί, όταν κάτι γίνεται διαθέσιμο σε όλους, κινδυνεύει να χάσει ένα μέρος από τη συμβολική του αξία.


Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Διακοπές στον Καιάδα
Πόσο φιλόξενο είναι στην πραγματικότητα το ελληνικό καλοκαίρι για τους ανθρώπους με αναπηρία; Καταγράφουμε τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από την ειδυλλιακή εικόνα των διακοπών: από τις μη προσβάσιμες παραλίες και τις μετακινήσεις μέχρι τα ξενοδοχεία, τις υποδομές και το αυτονόητο δικαίωμα όλων στην ξεκούραση και την ελευθερία.

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Ομορφιά

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Καλές διακοπές με τρία νεσεσέρ για τρεις διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών: beauty addict, budget-friendly, frequent flyer.

Living

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


2η Biennale Κεραμικής: Δημιουργοί από ολόκληρη τη Μεσόγειο συναντιούνται στη Ρόδο για την Biennale of Contemporary Keramics. To Marie Claire ήταν εκεί.

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Έμπνευση στην Ύδρα Μπαίνουμε στο αρχοντικό του Καπετάν Ηλία και ανακαλύπτουμε την ιστορία της Ύδρας μέσα από την αρχιτεκτονική, τα αντικείμενα και τις μνήμες ενός σπιτιού που διατηρεί ζωντανό το παρελθόν του νησιού.

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα


Marie Claire. Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.

Στο νέο Marie Claire Αυγούστου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

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