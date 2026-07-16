Άργος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών
ΕΛΛΑΔΑ
Άργος Κηδεία Πυροβολισμός Καταδίωξη

Άργος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών

Συγγενείς και φίλοι, ανάμεσά τους και μέλη της οικογένειας που ταξίδεψαν από τη Ρωσία, βρέθηκαν στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού για να του απευθύνουν το τελευταίο «αντίο»

Άργος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών
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Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και παρουσία μόνο στενών συγγενών και οικείων τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr συντετριμμένοι από τον πόνο, η μητέρα του, συγγενείς και φίλοι, μεταξύ των οποίων και μέλη της οικογένειας που ταξίδεψαν από τη Ρωσία, βρέθηκαν στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού -που ακολουθεί το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο- για να του απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».

Άργος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών
Άργος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών
Άργος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών


Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι  η τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, στην περιοχή Πυργέλα του Άργους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος Θοδωρής, ο οποίος βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Άργους και των γύρω περιοχών, κατά τη διάρκεια της οποίας αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύτηκε επί τέσσερις ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του αργά το βράδυ της 11ης Ιουλίου.

Μετά τον θάνατό του, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ το κατηγορητήριο σε βάρος τους αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.
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