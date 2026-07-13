Βλήμα στο κρανίο δείχνει η μαγνητική τομογραφία του 20χρονου που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος
Βλήμα στο κρανίο δείχνει η μαγνητική τομογραφία του 20χρονου που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος
Τι ανέφερε η δικηγόρος της μητέρας του
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Θοδωρής, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Εικόνα από τη μαγνητική τομογραφία αποτυπώνει το βλήμα που τον τραυμάτισε θανάσιμα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου του νεαρού φέρεται να αποτυπώνει το βλήμα που τον τραυμάτισε θανάσιμα, το οποίο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, προήλθε από το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ. Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της εξέτασης δεν συνάδουν με το ενδεχόμενο εξοστρακισμού της σφαίρας.
«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως η σφαίρα είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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Την ίδια ώρα ο τηλεοπτικός σταθμός δημοσίευσε επίσης την ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπου είχε διακομιστεί ο 20χρονος μετά τον τραυματισμό του στο Άργος.
Στο έγγραφο από το νοσοκομείο γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ξένου σώματος, το οποίο περιγράφεται ως «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά», στοιχείο που, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.
Ο Θοδωρής μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του το Σάββατο.
Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ το Σάββατο 11 Ιουλίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αντιμετοπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και επέμειναν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.
Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν δε το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα» φέρονται να ισχυρίστηκαν.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου του νεαρού φέρεται να αποτυπώνει το βλήμα που τον τραυμάτισε θανάσιμα, το οποίο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, προήλθε από το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ. Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της εξέτασης δεν συνάδουν με το ενδεχόμενο εξοστρακισμού της σφαίρας.
«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως η σφαίρα είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα ο τηλεοπτικός σταθμός δημοσίευσε επίσης την ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπου είχε διακομιστεί ο 20χρονος μετά τον τραυματισμό του στο Άργος.
Η ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου
Στο έγγραφο από το νοσοκομείο γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ξένου σώματος, το οποίο περιγράφεται ως «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά», στοιχείο που, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.
Ο Θοδωρής μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του το Σάββατο.
Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ
Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ το Σάββατο 11 Ιουλίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αντιμετοπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και επέμειναν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.
Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν δε το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα» φέρονται να ισχυρίστηκαν.
«Οι βολές ήταν προειδοποιητικές, με σκοπό να τον εκφοβίσουμε και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει, ώστε να τον ακινητοποιήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του, με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος» φέρονται να ανέφεραν.
Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της είναι άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Όπως ανέφερε, ο νεαρός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του.
Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους, αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Οι αστυνομικές Αρχές περισυνέλεξαν από το σημείο 13 κάλυκες, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος του 20χρονου βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο. Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά, όταν έχασαν την οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, με στόχο να τον αναγκάσουν να ακινητοποιηθεί.
Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι οι εντολείς του απορρίπτουν κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό περί ενδεχόμενου δόλου. Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός «αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας» και, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η μητέρα του, «δεν έφερε κανένα όπλο μαζί του».
Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της είναι άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Όπως ανέφερε, ο νεαρός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του.
Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους, αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Οι αστυνομικές Αρχές περισυνέλεξαν από το σημείο 13 κάλυκες, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος του 20χρονου βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο. Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά, όταν έχασαν την οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, με στόχο να τον αναγκάσουν να ακινητοποιηθεί.
Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι οι εντολείς του απορρίπτουν κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό περί ενδεχόμενου δόλου. Από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός «αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας» και, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η μητέρα του, «δεν έφερε κανένα όπλο μαζί του».
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